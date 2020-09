1. Europäische Mobilitätswoche im Landkreis Haßberge

Alljährlich schafft die EU den Rahmen der "Europäischen Mobilitätswoche" (EMW), die vom 16. bis 22.September stattfindet und die zeigen soll, wie Mobilität besser und gleichzeitig nachhaltiger werden kann.

Wie kann öffentlicher Nahverkehr richtig attraktiv werden? Lassen sich Fahrzeuge auch intelligent teilen, das Mitfahren fördern? Ist das Elektroauto die Zukunft oder doch der Wasserstoffantrieb? Fragen wie diese sind sehr dringlich und so hat sich das Umweltbundesamt Ende Mai dazu entschlossen, die EMW - trotz Corona - stattfinden zu lassen.

Das Klimaschutznetzwerk Wir gestalten Heimat und die Stadt Ebern haben die kurzfristige Chance ergriffen und bringen die EMW erstmals in den Landkreis Haßberge. Das Ergebnis ist eine Woche voller attraktiver Aktionen und Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft des Eberner Bürgermeisters Jürgen Hennemann, dem das Thema besonders am Herzen liegt.

Das Programm der EMW

Ins Rollen kommt die 1. EMW im Landkreis Haßberge durch spontane Kick-Off-Aktionen für ÖPNV-Nutzer am Mittwoch, 16. September.

Die offizielle Eröffnung findet am selben Tag um 17 Uhr im Alten Rathaus in Ebern durch Schirmherr und Bürgermeister Jürgen Hennemann und den Vereinsvorsitzenden Oliver Kunkel statt. Dabei werden die Gewinner des Ideenwettbewerbs "Design und bessere Akzeptanz von Mitfahrbänken" gekürt und das Siegermodell des Wettbewerbs als Prototyp vorgestellt. Zu diesem Wettbewerb hatte der Verein im Frühjahr aufgerufen, um die Nutzung der Mitfahrbänke im Landkreis zu erhöhen und deren Akzeptanz zu verbessern.

Zu seinem 2. NachhaltigkeitsFORUM mit dem Thema "nachhaltige Mobilität" lädt der Verein am Donnerstag, 17. September, um 18.30 Uhr in die Frauengrundhalle nach Ebern ein. Experten werden live und online zugeschaltet, um über Möglichkeiten sogenannter "multimodaler", also viele Optionen, vom CarSharing bis zum Rufbus und Leihfahrrad einbeziehender Mobilität, zu informieren. Best-Practice-Beispiele aus Deutschland und Österreich für ländliche Regionen werden referiert und diskutiert und Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Der BürgerDIALOG am Samstag, 19. September, im Alten Rathaus Ebern, bietet eine Plattform für den offenen Gedankenaustausch zwischen Akteuren nachhaltiger Mobilität, der Arbeitsgruppe Mobilität des Netzwerkes Wir gestalten Heimat und interessierten Bürgern. Alle Beteiligten sind von 14 bis 17 Uhr dazu eingeladen, ihre Erfahrungen und Ideen für eine neue Mobilität im Landkreis beizusteuern.

Beim InformationsTREFF am Sonntag, 20. September, werden Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten verschiedener Hersteller ebenso zu sehen sein wie Lastenfahrräder oder Konzepte von Ladestationen und Solarcarports. Zusätzlich stehen auch private Besitzer und Nutzer von E-Fahrzeugen für persönliche Gespräche und den Austausch von Erfahrungen zur Verfügung. Diese äußerst informative Veranstaltung findet auf dem Gelände von Schloss Eyrichshof statt. Der Schlosshof ist dafür von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Für die Eröffnung, das NachhaltigkeitsFORUM, den BürgerDIALOG und den InformationsTREFF sind die Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Situation begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung über die Internetseite des Vereins unter www.wir-gestalten-heimat.de erforderlich.

Verschiedene Wettbewerbe und Aktionen

Flankiert werden diese Veranstaltungen in Ebern durch verschiedene Wettbewerbe und Aktionen, die während der gesamten EMW im Landkreis stattfinden. Grundschulwettbewerb Schulwegtagebuch: Der 22. September ist der offizielle "Zu Fuß zur Schule"-Tag des Deutschen Kinderhilfswerkes. Weltweit werden Kinder an diesem Tag aufgefordert sich zu bewegen und den Weg zur Schule nicht mit dem "Eltern-Taxi", sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wir gestalten Heimat unterstützt diese Initiative und beteiligt sich mit einem Wettbewerb, um Grundschulkinder und deren Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren. Da es gerade im ländlichen Raum für viele Kinder keine Alternative zum Schulbus gibt, geht es im Wettbewerb ausschließlich darum, eine Woche lang Tagebuch über den Schulweg zu führen. Wir gestalten Heimat hofft, dass sich möglichst viele Schulklassen an diesem Wettbewerb beteiligen und lockt deshalb mit 300 Euro Preisgeld.

Details können der Ausschreibung auf der Internetseite des Vereins entnommen werden. (Be-)Suchspiel Mitfahr-Banking: Mit dieser Aktion schließt der Verein an seinen Ideenwettbewerb "Design und bessere Akzeptanz von Mitfahrbänken" aus dem Frühjahr an. Das Ziel ist, die Mitfahrbänke im Landkreis zu entdecken, zu erfassen und gegebenenfalls zu beurteilen. Was ist zu tun? Eine Mitfahrbank (be- )suchen, ein Selfie von sich, mit, neben, auf oder hinter der Bank schießen, den genauen Standort der Bank protokollieren und am Ende der Aktionswoche eine Liste mit allen (be- )suchten Mitfahrbänken zusammen mit den Selfies (digital oder ausgedruckt) einsenden. Die drei fleißigsten (Be-)SucherInnen werden mit Einkaufsgutscheinen im Wert von insgesamt 300 Euro belohnt. Details können der Ausschreibung auf der Internetseite des Vereins entnommen werden.

"Wünsch Dir was": So heißt ein weiterer Programmpunkt der Akteure. Über ein Kontaktformular auf der Internetseite des Vereins können alle Bürger ihren ganz persönlichen Wunsch zum Thema "Mobilität bei mir vor Ort" eintragen. Ganz gleich ob es zum Beispiel um den Wunsch eines Fahrradweges, einen autofreien Marktplatz oder einen seniorenfreundlichen Straßenübergang geht: Wünschen ist erlaubt! Wir gestalten Heimat wird alle Beiträge bis zum 30. September sammeln, auswerten und an den jeweiligen Entscheidungsträgern übergeben. Vielleicht werden ja durch diese Aktion manche Wünsche wahr. Die Pläne für den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Haßfurt mit der geplanten Bahnhofsumgestaltung klingen vielversprechend. Im letzten Jahr gab es für die Bürger die Möglichkeit, die Ausschreibungsergebnisse in Augenschein zu nehmen. Viele haben diesen Termin leider nicht wahrnehmen können. Aus diesem Grund hat sich der Stadtplaner Robert Barth von der Stadt Haßfurt auf Wunsch von Wir gestalten Heimat bereit erklärt, die Pläne zum neuen ZOB in der Stadtverwaltung während der EMW nochmals auszustellen. Er wird gerne auch für erklärende Ausführungen zur Verfügung stehen. Geöffnet ist die Ausstellung wie folgt: Während der EMW kann die Ausstellung von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Rathaus besucht werden. Außerdem steht der Stadtplanungsreferent Robert Barth und Frau Müller-Wuttke von Smart Green City am Donnerstag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr für Erläuterungen zur Ausstellung persönlich zur Verfügung.

Schließlich laden die Stadt Ebern und Wir gestalten Heimat alle Menschen im Landkreis ein, sich während der Europäischen Mobilitätswoche mit dem diesjährigen Motto "Klimafreundliche Mobilität für alle" zu beschäftigen. Sei es durch Fahrradfahrten, ÖPNV-Nutzung, Fahrgemeinschaften oder auch Gespräche mit anderen Menschen - das Klima geht uns alle an!

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie bei allen Veranstaltungen und Aktionen die geltenden Vorschriften zum Corona-Schutz und melden Sie sich im Vorfeld unter www.wir-gestalten-heimat.de zur Teilnahme an.

Multimodale Mobilität

obilität im ländlichen Raum - das ist noch immer fast ausschließlich der eigene PKW. Da sitzt meist ein Mensch in zwei Tonnen Blech, das eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreichen könnte und fünf Personen plus Urlaubsgepäck transportieren könnte - "könnte"! Macht's aber nicht. Und dann ist da die Seniorin, die kaum zum Einkaufen oder zum Arzt kommt. Städtische Lösungen öffentlichen Nahverkehrs und attraktiver Angebote des Sharings sind da und funktionieren, auf dem Lande fahren wenige Buslinien zwei mal am Tag - und wenn keine Schule ist, vielleicht gar nicht.

Wir gestalten Heimat stellte nun renommierte Experten und Institute zu einem NachhaltigkeitsFORUM zusammen. Die Fachleute und Professoren vom Max-Planck-Institut für Dynamik bis zum Antriebshersteller ZF sind zum einen Teil live vor Ort, teils über Videokonferenz zugeschaltet. In der Frauengrundhalle auf dem ehemaligen Eberner Kasernengelände können bis zu 100 angemeldete Teilnehmer am Donnerstag, 17. September, um 18.30 Uhr den Fachvorträgen lauschen und das Podiumsgespräch erleben. Bezug nehmen die Institute, die allesamt ganz unterschiedliche moderne Mobilitätskonzepte erforschen und aufbauen, auf die Bedingungen unserer Region und auf die Konzepte für unseren Raum.

Vor zwei Jahren erstellte das Berliner Ingenieurbüro IGES für den Landkreis deshalb ein Mobilitätskonzept. Die Mängel der Mobilitätsmöglichkeiten werden hier benannt, Wünsche von den ILEK-Allianzen und Bürgern gesammelt. Danach wird der ÖPNV vor allem am Wochenende und in Ferien zu 80 Prozent als mangelhaft gewertet und entsprechend wenig genutzt. Es gibt Ansätze, bessere Erreichbarkeit zu schaffen mit den Bürgerbussen in einigen Gemeinden, der Nutzung überregionaler Mitfahrplattformen. Der Wirkbereich dieser Alternativen ist aber noch sehr gering. Als Perspektiven benennen die Allianzen und das LEADER-Management flexiblere Rufbusse oder Sammeltaxen, aber auch Sharing-Angebote wie elektrische Dorfautos und eine Verbesserung des Radwegenetzes wie der Lade-Infrastruktur.

Im Mobilitätskonzept werden Vernetzungsplattformen wie Mobilstationen oder Apps benannt, die Mitfahr-, Sharing- und Mikro-Personennahverkehr verschalten, Freizeitverkehr und Berufsverkehr zu verbessern. Das ist auch Stand der Forschung und zahlreicher Handlungsansätze vor allem in Nordrhein-Westfalen, in Österreich oder im Norden Deutschlands.

Als Projekte der kommenden Jahre schlug IGES fünf Leitprojekte vor: Erste Mobilstationen sollten als Fahrradabstellmöglichkeit eingerichtet werden, die nach und nach auch Ladeoptionen und Aufenthaltsqualität erhalten können, Dorfautos möge man zur Verfügung stellen, Bus-Freizeitlinien in Steigerwald und Maintal einrichten. Außerdem stehen eine CO2-freie Buslinie Ebern-Bad Rodach, betriebliches Mobilitätsmanagment und Training für die Bevölkerung in der Nutzung neuer Mobilitätsformen auf der Agenda.

Nordrhein-Westfalen hat vor Jahren ein Zukunftsnetz Mobilität geschaffen, das Kommunen und Kreise berät in der Umsetzung moderner Mobilität gerade im ländlichen Raum. Andreas Falkowski wird beim NachhaltigkeitsFORUM am 17. September in der Frauengrundhalle Ebern darüber berichten, wie Regionen Konzepte rechtlich, in Kommunikation und Organisation auf die Beine stellen können. Einige Kommunen machen bereits spannende Erfahrungen mit Mobilitätsstationen, die attraktive neue Verkehrsoptionen verbinden: vom E-Car-Sharing zum Leih-Pedelec und der sicheren Ladestation für das eigene E-Bike. Die Verbindung der Mobilitätsformen für eine flächendeckende Versorgung rund um die Uhr ist eine enorme Herausforderung. Nicht umsonst beschäftigt sich das Max-Planck-Institut für Dynamik seit Jahren nicht nur mit Strömungsverhalten von Molekülen in fluiden Stoffen, sondern mit dem Strömungsverhalten. Michael Patscheke kommt aus Göttingen zu diesem FORUM, um zu berichten, wie aus diesen Forschungen der "EcoBus" entstanden ist, Mit intelligenter Datenanalyse stehen Kleinbusse auf Anruf oder App-Signal für eine Abholung außerhalb des Liniennetzes bereit. In Sekundenschnelle erhält man Nachricht über Mitnahme und Zielankunft. Diese Rufbus-Technologie kann eine wichtige Ergänzung des ÖPNV im ländlichen Raum und Reduzierung des PKW-Aufkommens bedeuten.

Prof. Dr. Jorge Marx Gómez ist aus Oldenburg zum FORUM zugeschaltet. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Forschungsprojektes NEMo des Landes Niedersachsen. Die Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen im ländlichen Raum stellt die bürgerschaftliche Community in den Mittelpunkt von Entwicklung und hat mit "Fahrkreis" eine Applikation zur aktuellen Verbindung verschiedener Mobilitätsoptionen im ländlichen Raum erstellt, erprobt und weiterentwickelt. Mitfahrmöglichkeiten, Kontakte, Fahrplanauskünfte werden hier smart gebündelt.

Live vor Ort wird der Schweinfurter Standortleiter von ZF, Hans-Jürgen Schneider, sein. Das Friedrichshafener Unternehmen, das Fichtelgebirge und Sachs integriert hat, steht für Innovationen in E-Mobilität vom Pedelec bis zum Schiff. Aus erster Hand werden die Gäste erfahren, wo die Perspektiven von Elektroantrieb und Wasserstoffmobilität liegen.

Die Ergebnisse des FORUMs werden dokumentiert und bereits am Samstag, 19. September, zwischen 14 und 17 Uhr im Alten Rathaus in Ebern besprochen. Im Rahmen eines BürgerDIALOGs können bis zu 40 angemeldete Teilnehmer Ihre Ideen, Ihre Ansichten und Fragen austauschen. In anderen Regionen des Landkreises soll dieses Format weitergeführt werden.