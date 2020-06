"Zweite Erde": Forscher entdecken neuen Planeten

Das internationale Team an Wissenschaftlern, das in Göttingen (Niedersachsen) ansässig ist, will auf diesem Gebiet weiterforschen. Denn: In der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche Planeten als potenzielle Lebensräume identifiziert. Allerdings wiesen alle Beispiele den Fakt auf, dass sie zwar lebensfreundliche Temperaturen aufwiesen, aber um sogenannte "rote Zwerge" kreisten. "Rote Zwerge" haben eine lange Lebensdauer, strahlen aber vor allem Infrarotlicht ab, das nicht besonders stark ist. "Es ist deshalb zweifelhaft, ob erdgroße Planeten um rote Zwerge günstige Bedingungen für das Entstehen von Leben bieten", so die Forscher. Oftmals kommt es auf der Oberfläche solcher Planeten zu erruptionsartigen Explosionen, was Leben darauf unmöglich macht.

Das hingegen, scheint auf "KOI-456.04" nicht Fall zu sein. Im Video (oben im Artikel) wird nochmals ausführlich erklärt, was die Entdeckung der Forscher des "Max-Planck-Instituts" bedeutet.

tu

Symbolfoto: pixabay.com