Zu heiß im Büro? Diese fünf Gadgets bringen Abkühlung

1. Ventilatoren

2. Mobile Klimaanlagen

3. Handy-Ventilatoren

4. Wasser-Sprüher

5. Wasserspray

Das bedeutet der Einkaufswagen: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Die aktuelle Hitze macht derzeit vielen Menschen zu schaffen. Sei es, weil es sich im stickigen Büro schlecht arbeiten lässt oder weil man nachts wegen der Wärme nicht einschlafen kann. Doch zum Glück gibt es so einige Gadgets, die Abkühlung versprechen. Wir stellen fünf Helfer vor:Ein Ventilator mit einer Leistung von 50 Watt verbraucht fünfmal weniger Strom als eine Klimaanlage. Es gibt verschiede Modelle, doch am billigsten und handlichsten sind Tischventilatoren, die sogar über einen USB-Anschluss laufen. Die Geräte haben einen verstellbaren Neigungswinkel und ein leises Betriebsgeräusch. Damit sind die Mini-Ventilatoren die optimalen Begleiter fürs Büro.Für eine noch stärkere Abkühlung können mobile Klimageräte sorgen. Die Windgeschwindigkeiten lässt sich auf drei Stufen einstellen und wird einfach über einen USB-Anschluss aufgeladen. Durch die kleine Größe des Gerätes lässt es sich einfach ins Büro, Schlafzimmer oder Wohnzimmer mitnehmen.Diese Abkühlung kann immer mit dabei sein: Handy-Ventilatoren erzeugen beim Blick aufs Display einen angenehmen Wind. Mit einem leichten Gewicht von 15 Gramm ist das Gadget ein idealer Wegbegleiter.Wenn Wind und kühle Luft nicht mehr ausreichen, können Wasser-Sprüher helfen. In das Gadget lässt sich ganz leicht Wasser einfüllen und zur Abkühlung ins Gesicht oder auf andere Körperstellen sprühen. Wegen seiner kleinen Größe kann der Sprüher ganz leicht mitgenommen werden.Gute Erfrischung für Gesicht und Körper bietet auch ein einfaches Wasserspray aus der Drogerie. Mit einem extra feinen Sprühstrahl wird man dabei nicht tropfend nass, sondern gleichmäßig erfrischt.