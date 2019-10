Wurstverarbeitungsbetrieb schließt nach zwei Todesfällen

Das Unternehmen Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen wurde vom Veterinäramt geschlossen. Grund dafür sind zwei Todesfälle in Hessen, die auf das Produkt des Betriebs zurückzuführen sind, wie das Amt dem Hessischen Rundfunk (hr) bestätigte.

Das Robert-Koch-Institut habe einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Wilke-Produkten bei 99,6 Prozent festgestellt.

Wurstverarbeitungsbetrieb geschlossen: Listerien für Tod verantwortlich

Listerien lösen bei gesunden Menschen grippeähnliche Symptome aus. Ältere, Schwangere und Immungeschwächte können daran allerdings sterben.

Bei den beiden Toten handelt es sich um ältere Menschen aus Hessen. 37 weitere Krankheitsfälle werden aktuell beobachtet. Auch diese können im Zusammenhang mit Wilke-Produkten stehen.