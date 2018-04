Wolf-Hund-Mischlinge weiterhin am Leben - Diskussion um Hybride wird größer

Nach den jüngsten Fotos eines Wolfes bei Neustadt/Orla sind jetzt neue Aufnahmen der Ohrdrufer Wölfin und eines ihrer Mischlingswelpen bekannt geworden. Die Bilder entstanden demnach Ende März bei Bittstädt nahe dem Truppenübungsplatz Ohrdruf - dem Revier der bisher einzigen nachweislich in Thüringen sesshaften Wölfin, wie das Umweltministerium mitteilte.



Auch die aktuellen Risse je zweier Schafe und Kälber im März und April ebenfalls unweit des Übungsplatzes, deuten darauf hin, dass die drei verbliebenen der ursprünglich sechs Wolf-Hund-Mischlinge noch auf dem Übungsplatz unterwegs sind. Davon geht zumindest das Ministerium aus.



Anfeindungen und Bedrohungen

Ministerin Anja Siegesmund (Grüne) muss sich aktuell mit dem Unverständnis vieler Bürger beschäftigen, die den Umgang ihres Ressorts mit den Hybriden - vor allem den Abschuss von dreien der sechs Tieren - stark kritisieren. Siegesmund berichtet in einem Brief an Beschwerdeschreiber von Anfeindungen, ja Bedrohungen, die sie deshalb erhalten habe.



Selbst von Vergleichen mit Rassegesetzen der NS ist in Auszügen der Beschwerdebriefe zu lesen. Siegesmund betont in ihrem Brief, sie sehe die Abschüsse als letztes Mittel und stelle sich etwa grundsätzlich gegen Vorstöße, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, wie es der Deutsche Jagdverband fordert.



Einfangversuche abgebrochen

Die Ohrdrufer Wölfin hatte im vergangenen Jahr in Ermangelung eines Artgenossen mit einem Haushund Nachwuchs gezeugt, die Mischlinge sollen aber aus Artenschutzgründen aus der Natur verschwinden. Das Umweltministerium versuchte zuerst, die Tiere einzufangen, um sie in den Alternativen Bärenpark nach Worbis zu bringen. Diese Versuche wurden jedoch jüngst weitgehend eingestellt, um nicht Muttertiere anderer Tierarten zu gefährden. Neben der Fangaktion liefen Abschussversuche, bei denen drei Hybride getötet wurden.



Das Ministerium sieht sich durch internationale Vorgaben zum Schutz des Wolfes in der Pflicht, die Hybride aus der Natur zu entfernen - notfalls per Abschuss. "Diese Verpflichtung umfasst auch ausdrücklich den Schutz der Art Wolf vor dem Eindringen von Hundegenen", schreibt Siegesmund.



Eine Verbreitung des Haushund-Gens schwäche die Überlebensfähigkeit der Wölfe, da Hunde genetisch weit weniger gut an ein Leben in der freien Natur angepasst seien. Die Konsequenzen für Wölfe aber auch für Menschen durch mögliche abnehmende Scheu von Hybriden seien schwer überschaubar. Generell gehen die Meinungen von Experten über die Folgen der Vermischung von Haushunden und Wölfen auseinander.