Wissenschaftstag der Europäischen Metropolregion: Diesmal sportlich im Fürther Fußballstadion

Mit einer Wirtschaftsleistung von rund 129 Milliarden Euro und 3,5 Millionen Einwohnern gehört die Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) zu den zehn großen Wirtschaftszentren Deutschlands. Publikumsstärkste Einzelveranstaltung des Zusammenschlusses von 23 Landkreisen und elf kreisfreien Städten ist der Wissenschaftstag, der heuer zum zwölften Mal stattfindet.Veranstalter ist das "Forum Wissenschaft" der EMN. Dort sind alle Hochschulleitungen sowie führende Personen von öffentlichen Forschungseinrichtungen vertreten. Der Wissenschaftstag tourt seit 2007 durch die Hochschulstandorte der Metropolregion. Gastgeber waren bisher Nürnberg (Uni sowie Technische Hochschule), Bayreuth (zweimal), Amberg, Ansbach, Erlangen, Coburg, Hof und im vergangenen Jahr Bamberg (zum zweiten Mal nach 2010).Für den zwölften Wissenschaftstag wird am Freitag, 20. Juli, zum ersten Mal die Stadt Fürth die Ausrichtung übernehmen. Sie ist einer der jüngsten Hochschulstandorte der Region und greift gemeinsam mit den örtlichen Hochschulen das Motto "Wissenschaft im Doppelpass" auf. Etwas sportlicher als gewohnt fällt auch die Ortswahl aus: Der Wissenschaftstag findet gemäß dem diesjährigen EMN-Motto "Metropolregion bewegt" im Sportpark Ronhof Thomas Sommer statt. Damit versammelt das Netzwerktreffen erstmals Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und Sport in einem Fußballstadion."Beim Wissenschaftstag kommen engagierte Menschen zusammen, um sich kennenzulernen, künftige Projekte zu planen oder bestehende Kooperationen zu vertiefen", sagt Andreas Starke , Ratsvorsitzender der EMN und Oberbürgermeister der Stadt Bamberg. "Man erfährt Entscheidendes über Zukunftstrends und kommt mit hochkarätigen Experten sowie interessierten Teilnehmern ins Gespräch."Die Veranstaltung (Beginn: 11 Uhr) wird gern als "wissenschaftliches Schaufenster " der Region bezeichnet. Die Vortragenden seien von Hochschulen unterschiedlicher Ausrichtung, forschungsaktiven Unternehmen und Instituten ausgewählt, um einerseits "die enorme Vielfalt der Region abzubilden", andererseits bewusst Impulse von außen zu setzen.Nach einem Grußwort der bayerischen Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (12 Uhr) und einer Talkrunde mit Vertretern aus Profi- und Amateursport (12.30 Uhr) beginnen um 14.30 Uhr die Fachpanels mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu den Themen: "Neue Materialien für den Menschen", "Gesundheit gestalten - der Schlüssel für eine moderne Gesellschaft", "Fair Play in der globalisierten Welt" und " Sportmanagement in Bewegung - alles neu!?".Anschließend stehen ein Impulsbeitrag der Stadt Nürnberg zur Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025, eine digital-musikalische Performance und ab 17.15 Uhr der Ratsempfang der Metropolregion mit Buffet auf dem Programm.