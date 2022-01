Frankfurt/Main vor 40 Minuten

Zinssorgen trüben die Stimmung der Anleger

Eine neue Verkaufswelle an der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat am Freitag für wachsende Vorsicht auch unter den Anlegern in Deutschland gesorgt. Der deutsche Leitindex rutschte wieder unter die Marke von 16.000 Punkten.