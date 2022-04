Frankfurt/Main vor 12 Minuten

Zinssorgen setzen Dax unter Druck - minus 1,3 Prozent

Die Furcht vor einem Leitzinsschub treibt die Anleger am Freitag in die Defensive. Nach zwei starken Tagen fiel der Dax in der ersten Handelsstunde um 1,32 Prozent auf 14.310,74 Punkte zurück.