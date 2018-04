Zahl der neuen Auszubildenden wächst erstmals seit Jahren

Auf Basis der vorläufigen Zahlen entspreche dies einem Plus von 1,0 Prozent gemessen am Jahr 2016. Allerdings gab es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während sich deutlich mehr junge Männer für eine duale Ausbildung entschieden (plus 3,7 Prozent), setzte sich bei den Frauen der rückläufige Trend der Vorjahre fort (minus 3,3 Prozent).

Als Ursache für die Trendwende vermutet die Behörde die zunehmende Ausbildung von Flüchtlingen, um die etwa das Handwerk wirbt. Belegen lasse sich der Effekt der Zuwanderer aber noch nicht, betonten die Statistiker. Derzeit absolvieren im Handwerk laut dem Branchenverbrand ZDH gut 11.000 Flüchtlinge eine Ausbildung.

In den vergangenen Jahren war die Zahl der neuen Auszubildenden stetig gesunken und hatte 2016 mit 510.900 Jugendlichen einen Tiefstand erreicht. Grund waren das hohe Interesse an einem Studium und die tendenziell schrumpfenden Jahrgänge.