Zahl der Erwerbstätigen auf neuem Rekordstand

Trotz der Konjunkturabkühlung setzt sich der Boom am Arbeitsmarkt fort.

Im dritten Quartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf 45,4 Millionen und damit auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Allerdings schwächte sich die Dynamik etwas ab. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte die Zahl der Erwerbstätigen um 356.000 oder 0,8 Prozent zu. Zu Jahresbeginn hatte es noch einen Zuwachs von 1,1 Prozent gegeben, im zweiten Quartal waren es 1,0 Prozent.

Immer mehr Menschen finden zudem einen festen Job. Die Zahl der abhängig Beschäftigten erhöhte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 427.000 auf 41,22 Millionen.

Dies führte die Behörde vor allem auf den anhaltenden Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter zurück. Die Zahl Selbstständiger einschließlich mithelfender Familienangehöriger sank hingegen um 71.000 auf 4,15 Millionen.

Besonders hohe Zuwächse gab es im Dienstleistungsbereich (plus 0,9 Prozent) und im Baugewerbe (plus 1,4 Prozent). In der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei sank die Zahl der Erwerbstätigen dagegen um 1,9 Prozent.