Wurst mit Salmonellen befallen: Rewe, Edeka, Norma und Kaufland rufen Produkte zurück

In Deutschland werden täglich verschiedenste Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Rückruf vom 23.11.2019: Wurst-Rückruf bei Edeka, Kaufland, Norma und Rewe

Bei einer Routine-Kontrolle von Wurst der Firma Willms Weißwasser GmbH & Co. KG wurde ein Salmonellen-Befall nachgewiesen, berichtet Produktwarnung.eu. Die betroffenen Supermärkte haben nun eine große Rückruf-Aktion gestartet. Die Wurstwaren wurden bei Kaufland, Rewe, Norma und Edeka verkauft. Folgende Produkte werden zurückgerufen:

Artikel: Schweinefleischknacker

Marke: LECKER LAUSITZ

Inhalt: 250/300g

MHD: 27.11.2019, 28.11.2019 und 01.12.2019

Chargennummern: 444935, 145935, 245935 und 444930

Artikel: Schweinefleischknacker

Marke: Olaf Lausitzer

Mindesthaltbarkeitsdatum: 22.11.2019, 23.11.2019

Chargennummer: 444930

Artikel: Schweinefleischknacker

Achtung: Verkauf über Bedientheke

Verkaufszeitraum: 07.11.2019 bis 22.11.2019