Karlsruhe vor 26 Minuten

Wohnung kleiner als vereinbart: Mieterhöhung dennoch erlaubt

Mieter können an eine Mieterhöhung gebunden sein, obwohl ihre Wohnung in Wirklichkeit ein gutes Stück kleiner ist als vom Vermieter zugrundegelegt. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden.