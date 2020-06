Damit auch Supermärkte wie "Aldi", "Lidl", "REWE" oder "Edeka" die niedrigeren Preise an die Kunden weitergeben können, ist jedoch einiges an Aufwand nötig. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, soll ein Handelsexperte auf einer Sondersitzung der Händler zum Thema Mehrwertsteuersenkung in Frankfurt gesagt haben: "So einfach, wie das klingt, ist es nicht. Jeder Artikel wird neu kalkuliert."

Die Supermarkt-Kette "Tegut" wird offenbar die Mehrwertsteuer erst an der Kasse abziehen. "Lidl" hingegen soll versuchen, sich erstmals von der "9er-Regel" zu verabschieden, berichtet die Lebensmittel Zeitung. Durch die Mehrwertsteuersenkung würden Lebensmittelpreise um 1,9 Prozent günstiger werden, Aktionsware hingegen wäre 2,5 Prozent billiger. Mit den abgerundeten Preisen versucht "Lidl" dieser Preissenkung nachzugehen und den Verbraucher zu entlasten.

Ob "Lidl" das Konzept auch in die Realität umsetzt, wird der kommende Monat zeigen. Auch weitere Supermärkte könnten nachziehen. Wie chip.de schreibt, würde die Idee in Branchenkreisen großen Zuspruch finden.