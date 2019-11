Wirbel um den "Winterstern": Kunde beschwert sich auf Facebook- so kontert Aldi

Seit wenigen Tagen verkauft Aldi-Süd "Wintersterne" in seinen Filialen. Doch schon bevor die Gewächse überhaupt erhältlich sind, wettern etliche Kunden in sozialen Netzwerken gegen den Discounter. Der Grund: Die "Wintersterne" sehen den hierzulande bekannten "Weihnachtssternen" verdächtig ähnlich.

Aldi verkauft Wintersterne statt Weihnachtssterne - und die Aufregung ist groß

Schon wittern einige Kommentatoren die heimliche Abschaffung von Weihnachten, den Bruch mit christlich-abendländischen Traditionen oder gar die Unterwerfung gegenüber linken Foren und dem Islam. So jedenfalls der Vorwurf eines Kommentators, der viel Beachtung bei Facebook fand.

In seinem Kommentar kritisiert ein Kunde die Umbenennung, die sich laut seiner Sicht nahtlos einreihe in die Umbenennung von Weihnachts- in Wintermärkte. Dies sei ja wohl nicht im Sinne der Aldi-Gründer - der Gebrüder Albrecht - die ihrerseits praktizierende Katholiken gewesen seien. Wörtlich schrieb der User: "Sie würden wahrscheinlich beide in ihrer Urne rotieren". Der erboste Kunde beendet sein Statement an der Pinnwand der Aldi-Süd-Facebookseite mit dem Wunsch, einige Kunden mögen den "Winterstern links liegen lassen".

Aldi kontert erbosten Kunden: Reaktion ist bemerkenswert

Bemerkenswert ist die Reaktion von Aldi-Süd, für die der Discounter von vielen Nutzern gefeiert wird. Ein gewisser Irek sorgte bei dem Kunden nämlich für Aufklärung: "Bei dem Winterstern handelt es sich nicht um den klassischen roten Weihnachtsstern, sondern um eine Abwandlung". Man habe sich für den Namen entschieden, um eine Verwechslung zu vermeiden, heißt es weiter. Außerdem werden man demnächst auch noch Weihnachtssterne (als Busch) anbieten. "Du darfst ihn (den Winterstern, Anm. d. Red.) auch Horst nennen, wenn du dich damit besser fühlst", kontert der Aldi-Admin und hat damit die Lacher auf seiner Seite.