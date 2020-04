"Wie Weihnachten": Warum Pakete derzeit so spät oder gar nicht ankommen - Zustellung am Sonntag?

Durch die Ausgangsbeschränkungen steigt bei vielen auch die Langeweile. Wenn man dann im Internet surft, finden sich schnell ein paar Dinge auf Amazon & Co.. Und auch wer Artikel dringend benötigte, musste vor der Lockerung der Beschränkungen auf den Online-Handel zurückgreifen. Ein paar Klicks und schon sollte sich ein Paket auf den Weg machen. Die Lieferzeit war dabei normalerweise überschaubar und schon bald klingelte der Paketbote an der Haustür.

Doch momentan kommen Pakete entweder verspätet oder gar nicht beim Kunden an. Durch die Corona-Krise kommt DHL inzwischen auf acht Millionen Sendungen am Tag. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 5,2 Millionen pro Tag. Dadurch ist DHL nicht nur komplett ausgelastet, sondern auch überfordert.

DHL überfordert: Zustände wie in der Weihnachtszeit

Auf der Homepage wendet sich DHL unter anderem mit folgenden Worten an seine Kunden "Aufgrund der anhaltend sehr hohen Paketmenge und den nach wie vor hohen Sicherheitsvorkehrungen, kommt es leider aktuell zu Kapazitätsengpässen in einigen Bereich unseres Paketnetzwerks in Deutschland".

Durch die extreme Überanspruchung musste der Paketdienst auch einzelne Sonder-Abholfahrten bei Onlinehändlern stornieren. "Derzeit erleben Deutsche Post und DHL ein Aufkommen wie sonst nur an den stärksten Tagen vor Weihnachten", sagt ein Post-Sprecher. DHL betont, man arbeite mit Hochdruck an der Erfüllung des Bedarfs. Doch niemand sei auf diese Nachfrage vorbereitet gewesen. Aufgrund dieses "vorweihnachtlichen Niveaus" habe man rund 2000 neue Mitarbeiter eingestellt.

Der Bundesverband für Onlinehandel (BVOH) ist unzufrieden mit dem Zustand. Viele Händler hatten sich besorgt an den BVOH gewandt, da die Abholfahrten ersatzlos von den Paketdiensten storniert wurden.

"Hätten die Paketdienstleister rechtzeitig auf den Engpass hingewiesen, hätten die Händler den Verkauf drosseln können. Jetzt stehen die gepackten Pakete beim Händler und werden nicht ausgeliefert", sagt BVOH-Präsident Oliver Prothmann.

Sonderregelung: Bayern hat Paketzustellungen am Sonntag erlaubt

Um die momentane Lage zu meistern, bemüht sich die Deutsche Post derzeit um eine Sondererlaubnis. Sie möchte auch sonntags Pakete zustellen dürfen. "Es wäre hilfreich, wenn wir einen weiteren Tag bekommen könnten", sagte Thomas Schneider, Betriebschef der Deutschen Post DHL, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Es wurden bereits Anträge bei Behörden mehrerer Regionen, wie München und Berlin, gestellt.

Noch nie hat es sowas in der Geschichte von DHL gegeben: Vergangenen Sonntag, 19. April, haben rund 400 Mitarbeiter über 50.000 Pakete an private Haushalte ausgeliefert. Diese Ausnahme hatte das bayerische Arbeitsministerium gestattet. Dadurch sei laut Unternehmen ein Volumen von rund 50 Lastwagen-Ladungen frei geworden. Sollte sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern, sind weitere Ausnahmen und Zustellungen am Sonntag denkbar.

Ab 27. April dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Dadurch könnte das momentane im Onlinehandel wieder sinken. Doch in Bayern, wie auch in einigen anderen Bundesländern gilt dann eine Maskenpflicht.