Weilheim/Bayern: K&L insolvent - Modekette schließt Filialen in Bayern

K&L schließt Filialen in Bayern - Modekette ist insolvent: Die Modekette "K&L" muss sich neu ausrichten. Bis Ende 2019 werden deshalb 14 Filialen geschlossen. Von den Schließungen sind insgesamt 200 Mitarbeiter betroffen. Die Filialen befinden sich in Bayern, Baden-Württemberg sowie Sachsen. "Die Schließung von 14 Filialen ist leider unerlässlich, um K&L wieder nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen und als Ganzes erhalten zu können. Bei allen betroffenen Standorten sehen wir auch unter Annahme günstiger Rahmenbedingungen mittel- bis langfristig nicht die Chance, dass sie einen positiven Ergebnisbeitrag leisten können", so Geschäftsführer Dr. Christian Gerloff (CRO).

K&L schließt Filialen - auch in Bayern

Wie das Modeunternehmen bekannt gab, werde den 200 Mitarbeiter ermöglicht, in einer anderen Filiale zu arbeiten. Seit Herbst 2018 läuft ein sogenanntes "Schutzschirmverfahren" für eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Diese wurde beim Amtsgericht Weilheim beantragt. Es sei der genau richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt gewesen, so Geschäftsführer Jens Bächle (CEO). Das Gericht hat am 1. Januar 2019 dem Insolvenzverfahren zugestimmt - seitdem wird das erarbeitete Sanierungskonzept umgesetzt.

Diese Filialen sind von den Neustrukturierungen bei K&L in Bayern betroffen und schließen:

Hof/Oberfranken - Karolinenstraße

Neu-Ulm/Schwaben - Bahnhofstraße

Ingolstadt/Oberbayern - Ludwigstraße

Straubing/Niederbayern - Ludwigsplatz

Rosenheim/Oberbayern - Münchener Straße

Mühldorf am Inn/Oberbayern - Stadtplatz

Pfaffenhofen/Oberbayern - Hauptplatz

Schongau/Oberbayern - Bahnhofstraße

Das sind die weiteren Filialen die schließen:

Ulm/Baden-Württemberg - Hirschstraße

Ulm/Baden-Württemberg/Blautalcenter - Blaubeurer Straße

Bad Mergentheim/Baden-Württemberg - Johann-Hammer-Straße

Ellwangen/Baden-Württemberg - Spitalstraße

Ludwigsburg/Baden-Württemberg - Martstall-Center

Plauen/Sachsen - Postplatz

