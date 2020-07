Wiesbaden vor 1 Stunde

Bierverkauf

Wegen Corona: Bierabsatz so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr

Was einzelne Brauereien bereits beklagt hatten, ist nun branchenweit belegt: Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 an einem Tiefpunkt angelangt. Vor allem in den Lockdown-Monaten April und Mai waren die Einbußen beträchtlich.