Der Fast-Food-Kette Burger King droht Ungemach in den USA: Ein Veganer klagt gegen Burger King, wie unter anderem watson.de berichtet. Der Anlass für die Klage klingt zunächst paradox. Denn der Kläger stört sich ausgerechnet an einem bei Burger King angebotenen veganen Burger, dem "Impossible Whopper". Wie passt das zusammen?

Veganer verklagt Burger King - wegen eines veganen Burgers

Im US-Heimatmarkt sprang Burger King bereits vor Monaten mit dem "Impossible Whopper" auf den Trend zu fleischlosem Fast Food auf. Diverse Schnellrestaurantketten in den USA bieten inzwischen die Produkte der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat und Impossible Meat an.