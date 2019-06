Trinkflaschen sind in - aus gutem Grund: In Zeiten von "Fridays For Future"-Demonstrationen und einem steigenden Umweltbewusstsein in der Gesellschaft beschäftigen sich viele Menschen damit, wie sie ihren Alltag nachhaltiger gestaltet können. Dabei kommen immer häufiger Trinkflaschen zum Einsatz. Wer eine solche besitzt, verzichtet häufiger auf Plastikflaschen und trägt mit der Mülleinsparung zum Umweltschutz bei. Auch ich wollte meinen Plastikkonsum reduzieren und eine Wasserflasche zum Mitnehmen besitzen. Durch die Empfehlung von Freunden bin ich dabei auf die Trinkflaschen von Chilly's gestoßen - mein Erfahrungsbericht.

Praxistest: Deshalb ist die Trinkflasche von Chilly's so gut

Die Flaschen von Chilly's* überzeugen schon auf den ersten Blick durch ihr schickes Design. Dabei gibt es ein breites Sortiment an Farben und Mustern. Ob glänzend gold, matt schwarz, pastell, neonfarben oder mit floralen Mustern - bei Chilly's gibt es jede erdenkliche Farbkombination. Wer ganz individuell sein möchte, kann sich sogar seine eigene Kreation erstellen, indem er Deckel und Flasche in unterschiedlichen Farben wählt.

Zusätzlich können Kunden entscheiden, welche Flaschengröße sie bevorzugen: 260, 500 oder 750 Milliliter. Ich habe mich für das matte Lila mit 500 Millilitern entschieden. Nach fast einem halben Jahr im Test kann ich sagen, dass mich die Trinkflasche absolut überzeugt hat, weil ihre Werbeversprechen stimmen. Die Flasche hält meinen heißen Tee sogar über Nacht so heiß, dass ich ihn am nächsten Morgen vor dem Trinken abkühlen lassen muss. Und steht die Flasche mit einem kühlen Getränk stundenlang in der Sonne, ist der Inhalt davon unbeeindruckt und bleibt kalt.

Chilly's Trinkflasche: Unverzichtbarer Begleiter auf Reisen, bei Sport und Arbeit

Daneben ist die isolierte Wasserflasche zum Mitnehmen einfach perfekt. Beim Reisen am Flughafen lasse ich sie einfach leer durch den Security-Check gehen und befülle sie dann immer wieder mit Leitungswasser. Auch auf der Arbeit, beim Sport oder Bummeln ist die Chilly's Flasche mein täglicher Begleiter. Dafür gibt es mittlerweile auch in vielen Städten das "Refill"-Konzept, bei welchem man sich in verschiedenen Restaurants, Cafés und Läden kostenloses Leitungswasser in seine wiederverwendbare Flasche füllen lassen kann - auch in Franken.

Einen Kritikpunkt habe ich dennoch an der Chilly's Trinkflasche. Sie wirbt damit, auslaufsicher zu sein. Das stimmt auch - jedoch nicht für Kohlensäure. Bereist mehrfach ist sie mir mit kohlensäurehaltigem Inhalt in der Tasche ausgelaufen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, die Flasche nur noch mit stillem Wasser zu befüllen. Als Alternative dafür empfiehlt meine Kollegin ihrekohlensäurefeste Wasserflasche von FLSK*. Wer also nicht auf Kohlensäure in der Flasche verzichten möchte, sollte zu dieser Alternative greifen.

