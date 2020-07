Franken vor 1 Stunde

Bei Aldi, Lidl & Co.: So erkennen Sie Tönnies-Fleisch im Supermarkt

Nachdem sich bei der Firma Tönnies über 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infizierten, musste Gütersloh zurück in den Lockdown. Viele Kunden sind wegen des Ausbruchs verunsichert. Das Identitätskennzeichen verrät, in welchen Produkten bei Aldi, Lidl und Co. Tönnies-Fleisch enthalten ist.