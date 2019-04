Tanken in Franken: Zu dieser Tageszeit tanken Sie am günstigsten

Um diese Zeit tanken Sie am günstigsten: Benzin- und Dieselpreise schwanken stark. An manchen Tagen verändern sie sich mehrfach. Wissenschaftler der Universität Frankfurt haben sich der These angenommen, dass dahinter ein Muster stecken könnte: In einer Studie haben sie die Preisveränderungen analysiert und eine Systematik erkannt.

Benzinpreise: Preise werden bis zu fünf Mal angehoben

Demnach werden aktuell die Benzin- und Dieselpreise bis zu fünf Mal täglich angehoben. Laut der Analyse der Wissenschaftler Dr. Steffen Eibelshäuser und Sascha Wilhelm, wird der Sprit vormittags ein zusätzliches Mal verteuert.

Bisher galt die Annahme, dass die Benzinpreise typischerweise am Morgen, Mittag und Abend deutlich erhöht werden und zwischenzeitlich abflachen. Seit Anfang April herrscht nun ein neues Muster vor, wie die Forscher bekanntgaben: Die Erhöhung im Laufe des Vormittags ist neu. Daraus ergeben sich neue Zeiten, zu denen Autofahrer am günstigsten tanken können. Diese sind jeweils vor den Preiserhöhungen:

zwischen 9 und 10 Uhr am Vormittag

zwischen 12 und 13 Uhr am Mittag

zwischen 15 und 16 Uhr am Nachmittag

zwischen 20 und 21 Uhr am Abend

Den Frankfurter Forschern nach, liegt die Preisschwankung an der selben Tankstelle innerhalb eines Tages bei bis zu zehn Cent pro Liter Benzin.

Gegenseitiges Unterbieten führt zu Preiskampf

Ein gegenseitiger Unterbietungswettkampf der Tankstellen führt zu den Preiszyklen. Der Konkurrenz Kunden abzuwerben, gilt dabei als Ziel. Ist irgendwann ein niedriges Niveau des Benzinpreises erreicht, lohnt sich das Unterbieten nicht mehr. Dann kommen Preiserhöhungen ins Spiel und der Zyklus beginnt von neuem.

