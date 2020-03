Mülheim an der Ruhr vor 1 Stunde

Coronavirus und Einkaufen

Spuckschutz und Abstandsregeln: Was Supermärkte gegen die Ansteckungsgefahr tun

Wegen der Corona-Epidemie sollen Menschen auf Abstand gehen und am besten daheim bleiben. Das Einkaufen ist allerdings weiterhin erlaubt. Stellt sich also die Frage, was Lebensmittelhändler gegen die Verbreitung der Virus in Supermärkten unternehmen.