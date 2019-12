Diese Meldung sorgte für Wirbel: Der Modekonzern C&A will laut dem manager magazin bis zu 100 Läden in Deutschland schließen.

Filialen in Gefahr: Schließungen auch in Franken?

450 Filialen hat C&A in Deutschland - 21 davon in Franken. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms "Turnaround Germany" will der Konzern seinen Markt sanieren. Momentan laufen Gespräche mit Vermietern, um Nachlässe zu erzielen. Sollte das nicht gelingen, wird die betreffende Filiale geschlossen.