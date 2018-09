So teuer war die Finanzkrise für die deutschen Steuerzahler - Finanzpolitiker: "Längst noch nicht vorbei"

15.09.2008, Hessen, Frankfurt am Main. Ein Händler steht an der Börse vor der Dax-Kurve. Die Finanzkrise in den USA hatte sich an diesem Montag dramatisch zugespitzt und Schockwellen an den weltweiten Börsen ausgelöst. Der Dax fiel damals unter 6000 Punkte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa