Smartwatches bei Stiftung Warentest: Nur zwei schneiden "gut" ab

Insgesamt 13 Smartwatches wurden vom Verbrauchermagazin Stiftung Warentest auf verschiedenste Faktoren getestet.

Das Ergebnis lässt zu wünschen übrig: Nur zwei der 13 Produkte überzeugen mit der Bewertung "gut". Acht weitere Uhren landen mit "befriedigend" im Mittelfeld, die restlichen drei Produkte überzeugen mit "ausreichend" und "mangelhaft" nur wenig.

Smartwatches bei Stiftung Warentest - hierauf wurde geachtet:

Genauigkeit

Da die Uhren nicht nur die Zeit anzeigen, sondern auch genaue Auskunft über Puls, Schrittzahl und Kalorienverbrauch geben sollen, wurde spezifisch auf die Genauigkeit der Smartwatches geachtet.

Hierfür wurden fünf Hobbysportler, neben der Smartwatch, mit einem hochwertigen Herzfrequenz-Brustgurt ausgestattet. Ihre Aufgabe bestand darin, 400 Meter zu Gehen, vier Kilometer Rad zu fahren und 1,2 Kilometer zu Joggen. Beim Schwimmen wurden Puls- und Streckenangaben mit drei Hobbysportlern überprüft.

Handhabung und Stabilität

Hier wurde genaues Augenmerk auf die Bedienungsanleitung und die Bedienung des Geräts an sich geachtet. Verschiedene Helligkeiten, Ablesbarkeit der Texte und Akkulaufzeiten wurden von drei Experten genauer untersucht.

Weiterhin wurden alle Uhren auf ihre Stabilität getestet. Neben einem Tauchtest für die Wasserbeständigkeit wurde auch die Stoß- und Fallfestigkeit überprüft.

Kommunikation

Bei der Kommunikation standen primär Telefonate und Textnachrichten im Fokus. SMS wurden über Whatsapp und Telegram versendet und auch die Antwortfunktion wurde ausprobiert. Beim Telefonieren wurde auf die Anzeige des Anrufers geachtet und auf die Möglichkeiten, Anrufe direkt anzunehmen oder abzulehnen.

Neben der Kommunikationsmöglichkeiten wurden auch die Wiedergabe von Musik, Weck-Funktionen und die Navigation der Geräte getestet.

Datenschutz

Ein Thema, was man bei einer Uhr vielleicht eher nicht direkt im Kopf hat, ist der Datenschutz. Experten überprüften den Schutz von Nutzerkonten und der Datenübertragung sowie den Umfang der vom Anbieter erfassten Daten. Auch die Datenschutzerklärungen wurden von einem Juristen genau geprüft.