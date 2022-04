Der Lebensmittelkonzern Nestlé übernimmt die Mehrheit an dem Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut. Er habe die Anteile der bisherigen Investoren - EMZ Partners, Freigeist Capital und Knälmann Ventures - sowie Teile der Management-Anteile übernommen und werde damit zum Mehrheitseigentümer der Ankerkraut GmbH, teilte Ankerkraut am Mittwoch mit. Zahlen zum Deal nannten die Unternehmen nicht.

Ankerkraut wird den Angaben nach als eigenständige Firma mit eigenständiger Marke weitergeführt, die Gründer Anne und Stefan Lemcke bleiben als Gesellschafter und Markenbotschafter an Bord. Gleiches gelte für die Geschäftsführer Timo Haas und Alexander Schwoch, die das Unternehmen als Anteilseigner weiterhin operativ führten.

Von "Die Höhle der Löwen" zum Großunternehmen - Hamburger Gewürzhändler macht Millionen

Die Ankerkraut GmbH aus dem Süden Hamburgs wurde 2013 von Anne und Stefan Lemcke als Start-up gegründet.

Mittlerweile beschäftige das Unternehmen mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erziele einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Bekannt wurde Ankerkraut vor allem durch den Auftritt in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" 2016. Ankerkraut vertreibt nach eigenen Angaben inzwischen online, im Lebensmitteleinzelhandel sowie in eigenen Geschäften in Hamburg, Berlin, Bochum und Köln mehr als 500 Gewürze und Gewürzmischungen, Soßen, Tees sowie Zubehör.

Fans außer sich: Übernahme von Nestlé zieht Shitstorm nach sich

Die Übernahme von Ankerkraut durch Nestlé zieht einen enormen Shitstorm in den sozialen Medien nach sich. Auf Twitter stieg "#Ankerkraut" auf Platz zwei der Trends und unter dem Tweet von Ankerkraut selbst finden sich etliche Kommentare von enttäuschten Fans, Kunden und Influencern.

Der Grund: Der Schweizer Nestlé-Konzern wurde in der Vergangenheit mehrfach kritisiert wegen Kinderarbeit, Abholzung des Regenwaldes, ungesunde Babynahrung, Tierversuche, gentechnisch veränderte Lebensmittel und Ausbeutung der weltweiten Wasserressourcen.

Unter den Social-Media-Posts machen die Anhänger ihrem Ärger Luft: "Ihr seid bei mir unten durch. Hauptsache Geld machen." oder "Mit Nestlé? Ab dann werde ich wohl kein Ankerkraut mehr kaufen". Das Image des Hamburger Gewürzhändlers wird mit dieser Bekanntgabe deutlich auf die Probe gestellt.

Vorschaubild: © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa