Es ist eine Katastrophe: Die Baby-Wiege "Rock 'n Play" des bekannten Herstellers Fisher-Price soll für den Tod von mindestens zehn Säuglingen seit 2015 verantwortlich sein. Alle Kinder seien älter als drei Monate und bereits in der Lage gewesen, sich eigenständig vom Rücken auf den Bauch zu drehen. Wie die Kinder in der Baby-Wiege anschließend konkret ums Leben kamen, führte der Hersteller nicht aus. Naheliegend wäre Ersticken oder der plötzliche Kindstod, der oft mit dem Schlafen auf dem Bauch in Verbindung gebracht wird.

Der Hersteller selbst und die amerikanische Verbraucherschutzbehörde CPSC (Consumer Product Safety Comission) warnten am Freitag offiziell vor dem Produkt. "Weil es weiterhin zu Todesfällen kommt, empfiehlt die CPSC den Verbrauchern, das Produkt weiter zu verwenden, sobald ihr Kind älter als drei Monate ist oder sobald Anzeichen erkennbar sind, dass es lernt, sich eigenständig zu drehen."

"Rock 'n Play" auch in Deutschland erhältlich

In der öffentlichen Warnmeldung wird explizit darauf hingewiesen, eine sichere Schlafumgebung für Säuglinge zu schaffen. Decken, Kissen oder Stofftiere hätten im Schlafbereich des Kindes nichts zu suchen.

Die Produkte der "Rock 'n Play"-Serie sind nach wie vor auch in Deutschland erhältlich. Einen Warnhinweis sucht man jedoch, beispielsweise bei Amazon, vergebens. Zu einem kompletten Rückruf konnte der Hersteller sich bislang offenbar nicht durchringen.