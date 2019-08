Rückruf: Lebensgefahr beim Verzehr von Trockenfischen - ein Käufer liegt im Koma

Rückruf vom 06.08.2019: Netto ruft Apfelschorle zurück

Weil die Flaschen bersten könnten, ruft der Hersteller bestimmte Apfelschorlen vom Typ "Fruchtinsel" zurück. Das Getränk wurde in Filialen der Kette Netto Marken-Discount in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg verkauft, wie die Brauerei Horneck in Elsendorf bei Ingolstadt am Dienstag mitteilte. Betroffen seien 0,5-Liter-Glasflaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020.

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Gärprozessen mit Hefen gekommen ist. Dieser Gärungsprozess kann zu einem Druckaufbau in der Flasche führen. Auch in Folge der hohen Temperaturen kann bei einzelnen Flaschen die Gefahr des Berstens nicht ausgeschlossen werden." Die entsprechende Ware sei sofort aus dem Sortiment genommen worden.

Die Ware könne auch ohne Kassenbon wieder zurückgegeben werden. Flaschen mit anderen Haltbarkeitsdaten und andere "Fruchtinsel"-Produkte seien nicht betroffen.

Rückruf vom 02.08.2019: Gefahr durch Blausäure - Aprikosenkerne zurückgerufen

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch Blausäure ruft die niederbayerische Firma Salzhäus'l Himalaya Kristallsalz GmbH Produkte mit Aprikosenkernen zurück. Wie das Unternehmen aus Massing im Landkreis Rottal-Inn am Donnerstag mitteilte, sind folgende Waren davon betroffen:

Biokraft Natura Nr. 8 Aprikosenkerne

Bio Aprikosenkerne

Bio Müslimix-Beigabe Aprikosenkerne

Der Rückruf gilt für alle Chargen dieser Produkte. Die Artikel wurden über das Internet sowie im Einzelhandel vertrieben. Ein Verzehr könne zu Atemlähmungen oder zum Tod führen. Kunden könnten die Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Rückruf vom 01.08.2019: Netto Marken-Discount ruft "Hofmaier"-Cabanossi zurück

Die Firma Metten Fleischwaren ruft eine bestimmte Partie Cabanossi-Würste der Marke "Hofmaier" zurück, die bundesweit von der Handelskette Netto Marken-Discount verkauft wurden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass rote Kunststoffteile in der Wurst als Fremdkörper enthalten sind, teilte Metten am Donnerstag im sauerländischen Finnentrop mit.

Betroffen sind demnach die 300-Gramm-Packungen des Artikels "Cabanossi gebrüht, geräuchert" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.08.19 und der Chargennummer MET 1580409. Die Verpackungen tragen das Unternehmenslogo "Metten" und die Veterinärkontrollnummer DE EV 356 E.

Noch nicht verkaufte Packungen seien bei Netto Marken-Discount aus dem Sortiment genommen worden. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargennummern oder andere "Hofmaier"-Produkte seien nicht betroffen. Wer die Würste gekauft hat, kann sie laut Metten auch ohne Kassenzettel in den Märkten zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet.

Rückruf vom 31.07.2019: Aldi Nord ruft Cookies zurück

Der Discounter Aldi Nord ruft die Kekse "Biscotto American Cookies" vom niederländischen Hersteller Banketbakkerij Merba B.V. wegen möglicher enthaltener Plastikteilchen zurück. Es handelt sich um 225-Gramm-Packungen mit dem Haltbarkeitsdatum 24. Mai 2020, die ausschließlich in den Filialen Bargteheide, Barleben, Berlin, Beucha, Beverstedt, Datteln, Greven, Hann. Münden, Herten, Horst, Jarmen, Lehrte-Sievershausen, Lingen, Mittenwalde, Nortorf, Radevormwald, Rinteln, Schloß-Holte, Weimar und Werl vertrieben worden sind.

Laut dem Unternehmen wurden die betreffenden Produkte bereits aus dem Regal genommen, Kunden können die bereits gekaufte Ware auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Rückruf vom 30.07.2019: Molkerei Söbbeke ruft Schokopudding und Rote Grütze zurück

Die Bio-Molkerei Söbbeke hat einige Chargen Schokopudding und Rote Grütze wegen möglicher Glassplitter zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Sicherheitsglas in den Produkten befände, teilte der Hersteller von Bio-Produkten mit Sitz in Gronau im Münsterland am Dienstag mit. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Die Warnung betrifft den Bio-Schokopudding von Söbbeke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August und die Bio-Rote Grütze, die bis zum 16. August haltbar ist, wie dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de zu entnehmen ist. Verkauft wurden die Süßspeisen den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Hessen, und Rheinland-Pfalz.

Die folgenden Produkte sind betroffen:

Söbbeke Bio Schokopudding 400g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 9.8.19 / EAN: 4008471507178

Söbbeke Bio Schokopudding 150g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 9.8.19 / EAN: 4008471507024

Söbbeke Bio Rote Grütze 500g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.08.19 / EAN: 4008471521501

Verbraucher, die einen der aufgeführten Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gekauft haben, sollten die Produkte aus Vorsichtsgründen nicht verzehren, sondern in der Filiale zurückgeben, in der sie sie gekauft haben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises.

"Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Die Molkerei Söbbeke GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so der Hersteller im offiziellen Rückruf.

Verbraucheranfragen werden von der Molkerei Söbbeke GmbH unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-3306727 beantwortet.

Auch Schokopudding von Alnatura betroffen

Auch Alnatura ruft vorsorglich den Alnatura Schokopudding im Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.08.2019 zurück. In einem Becher des Schokopuddings wurde ein größeres Glasstück von circa 1 cm Durchmesser gefunden.

"Kundinnen und Kunden, die einen Becher des Schokopuddings mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, sollten den Pudding vorsorglich nicht mehr verzehren und können das Produkt in die jeweiligen Märkte zurückbringen", so Alnatura im offiziellen Rückruf. "Sie erhalten selbstverständlich Ersatz." Alnatura bezieht den Schokoladenpudding von der Bio-Molkerei Söbbeke.