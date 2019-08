Rückruf: Hersteller ruft Schweinebraten von Rewe zurück - Gefahr vor Listerien

In Deutschland werden täglich Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren der anderer Schäden zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisher werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Rückruf vom 14.08.2019: Hersteller ruft Schweinebraten von Rewe zurück - Gefahr vor Listerien

Die Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. Produktions KG informiert über den Rückruf des Artikels Wilhelm Brandenburg Schweinebraten mit Wacholder aus dem Rücken, 100g mit dem MHD 18.08.2019. Wie das Unternehmen mitteilt ist ein positiver Befund bei Listeria monocytogenes, der im Rahmen einer Eigenkontrolle festgestellt wurde der Auslöser des Rückrufes. Das Produkt wurde in den Rewe-Märkten verkauft.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Folgender Artikel ist betroffen:

Artikel: Wilhelm Brandenburg Schweinebraten mit Wacholder aus dem Rücken

Inhalt: 100g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.08.2019

EAN: 4388860375978

Folienpackung, unter Schutzatmosphäre verpackt

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Betroffen sind Märkte in den Bundesländern:

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thüringen

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Hessen

Bayern

Kunden können das Produkt im jeweiligen REWE Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Rückruf vom 12.08.2019: Hersteller von Fischprodukten warnt vor seinen Produkten - lebensbedrohliche Vergiftungen drohen

Laut produktwarnung.eu warnt ein Hersteller von Trockenfischen vor dem Verzehr seiner Produkte. Der erste schlimme Vorfall soll sich bereits ereignet haben: Grund für den Rückruf ist die Gefahr einer Erkrankung durch Clostridium Botulinum Neurotoxin Typ E. Medienberichterstattungen zufolge ist ein Mann aus dem Kreis Lippe (NRW) an Botulismus erkrankt und liegt derzeit im Koma, nachdem er einen Trockenfisch des Großhändlers Ozean Fischgroßhandel aus Ostercappeln gegessen hatte.

Wie das Unternehmen informiert, ist nicht auszuschließen, dass durch das Essen des Trockenfisches beim Menschen die lebensbedrohliche Vergiftung Botulismus ausgelöst wird. Die Firma Ozean GmbH warnt eindringlich vor dem Verzehr von Trockenfisch der Arten "Plötze unausgenommen, ausgenommen, Karauschen, Flussbarsch, Forelle, Hecht, alle getrocknet und gesalzen", die insbesondere in russischen Einkaufsmärkten angeboten werden. Vertrieben wurden die Produkte in mehreren Bundesländern, unter anderem in Niedersachsen, Hamburg, NRW und Schleswig-Holstein.

Verbraucher, die in den letzten Tagen eines der unten genannten Produkte im losen Kauf erworben haben, sollten vor dem Verzehr unbedingt die Herkunft des Fisches über den Händler abklären lassen: