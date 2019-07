Täglich werden in Deutschland Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheits- oder anderer Gefahren zurückgerufen. Oft haben sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirrt, bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung aus, beispielsweise durch verschluckbare Kleinteile. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über wichtige Rückrufe in ganz Deutschland auf dem Laufenden.

Rückruf vom 30.07.2019: Molkerei ruft Schokopudding und Rote Grütze zurück

Die Molkerei Söbbeke hat einige Chargen Schokopudding und Rote Grütze wegen möglicher Glassplitter zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Sicherheitsglas in den Produkten befände, teilte der Hersteller von Bio-Produkten mit Sitz in Gronau im Münsterland am Dienstag mit. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Die Warnung betrifft den Bio-Schokopudding von Söbbeke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August und die Bio-Rote Grütze, die bis zum 16. August haltbar ist, wie dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de zu entnehmen ist. Verkauft wurden die Süßspeisen den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Hessen, und Rheinland-Pfalz.

Die folgenden Produkte sind betroffen:

Söbbeke Bio Schokopudding 400g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 9.8.19 / EAN: 4008471507178

Söbbeke Bio Schokopudding 150g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 9.8.19 / EAN: 4008471507024

Söbbeke Bio Rote Grütze 500g Becher / Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.08.19 / EAN: 4008471521501

Verbraucher, die einen der aufgeführten Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gekauft haben, sollten die Produkte aus Vorsichtsgründen nicht verzehren, sondern in der Filiale zurückgeben, in der sie sie gekauft haben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises.

"Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Die Molkerei Söbbeke GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so der Hersteller im offiziellen Rückruf.

Verbraucheranfragen werden von der Molkerei Söbbeke GmbH unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-3306727 beantwortet.

Auch Schokopudding von Alnatura betroffen

Alnatura ruft vorsorglich den Alnatura Schokopudding im Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.08.2019 zurück. In einem Becher des Schokopuddings wurde ein größeres Glasstück von circa 1 cm Durchmesser gefunden.

"Kundinnen und Kunden, die einen Becher des Schokopuddings mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, sollten den Pudding vorsorglich nicht mehr verzehren und können das Produkt in die jeweiligen Märkte zurückbringen", so Alnatura im offiziellen Rückruf. "Sie erhalten selbstverständlich Ersatz."

Alnatura bezieht den Schokoladenpudding von der Bio-Molkerei Söbbeke.

Rückruf vom 26.07.2019: Aldi ruft Röstzwiebeln zurück

Aldi ruft aktuell ein produkt zurück: Wie das Unternehmen mitteilte, können Metallteile darin enthalten sein. Betroffen sind Röstzwiebeln. Folgendes Produkt wird von Aldi Nord zurückgerufen:

Trader Joe's

Rückruf vom 24.07.2019: Hersteller ruft Grüntee wegen zu hohen THC-Gehalts zurück

Die Röstzwiebeln haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) vom 20. Mai 2020 bis zum 22. Mai 2020, so Aldi. Die Produkte können im Discounter zurückgegeben werden - der Kaufpreis wird erstattet. Der Discounter hat die Röstzwiebeln des Herstellers "Delizza GmbH" aus dem Verkauf genommen.

Wegen eines erhöhten THC-Gehalts hat der Bio-Großhändler Dennree einen Grüntee mit Hanf als Zutat zurückgerufen. Betroffen sei die 20-Beutel-Packung des Produkts Higher Living Grüntee Hanf mit dem Haltbarkeitsdatum 6. Februar 2022, teilte das Unternehmen mit Sitz in Töpen in Bayern am Mittwoch (24. Juli 2019) mit.

Bei Einnahme größerer Mengen des Tees könne eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. THC steht für Tetrahydrocannabinol und ist eine psychoaktive Substanz, der eine berauschende Wirkung zugesprochen wird.

Rückruf vom 23.07.2019: Warnung vor Salmonellen in Schafskäse

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt in mehreren deutschen Bundesländern vor Salmonellen in einem Schafskäse aus Frankreich. Betroffen seien die Käsesorten Brebis Du Lochois Petit Cendre (Schafsweichkäse - geascht), Brebis Du Lochois Petit Blanc (Schafsweichkäse - weiß) und Brossauthym (Schafskäse - oval), hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die seit dem 22. Mai in den Handel gelangten Schafskäse des Herstellers GAEC Froidevaux Cornuet in Perrusson sollten nicht verzehrt werden. Die Warnmeldung betraf die Länder Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Eine Infektion mit Salmonellen ruft Durchfall und Erbrechen hervor.