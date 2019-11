In Deutschland werden täglich verschiedenste Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Rückruf vom 02.11.2019: Fleischbällchen und Frikadellen von Norma und Rewe

Update vom 04.11.2019: Laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur hat Norma nach eigenen Angaben die Verbraucher mit Aushängen über den Listerien-Verdacht in Frikadellen informiert. Wie eine Sprecherin der Supermarktkette in Nürnberg am Montag sagte, wurde die Ware noch am Freitagabend aus dem Verkauf genommen. Um wie viele Packungen es sich handelt und ob welche davon tatsächlich verkauft wurden, sagte sie nicht.

Die Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH hatte am Freitagabend abgepackte Fertig-Frikadellen aufgrund eines Listerien-Verdachts zurückgerufen, die an Supermärkte von Rewe und Norma geliefert wurden.

Betroffen sind bei Norma die Artikel "Gut Bartenhof Frikadelle Klassik" und "Gut Bartenhof Frikadellenbällchen" (Chargen-Nummern 97812 und 97813, Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019). Diese gingen laut Meldung an die Filialen der Niederlassungen in Aichach (Bayern), Rossau (Sachsen), Ahrensfelde (Brandenburg), Dettingen (Baden-Württemberg), Rheinböllen (Rheinland-Pfalz) und Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Vom Verzehr der Produkte werde dringend abgeraten, hieß es.

Update vom 03.11.2019: Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen ruht die Produktion in dem betroffenen Betrieb in Goldenstedt im Kreis Vechta. Das sagte der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH, Thomas Rolf, der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. "Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind", sagte Rolf. Bislang sei dies unklar.

In diesem Zusammenhang interessant: Am Wochenende wurde ein "mittelschwerer" Listerien-Ausbruch in Deutschland bekannt. 13 Menschen sind erkrankt, zwei an den Folgen der Krankheit gestorben.

Ursprüngliche Meldung vom 02.11.2019: Der Hersteller Fleisch-Krone Feinkost GmbH ruft Fleischbällchen und Frikadellen "aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" öffentlich zurück, die bei Norma und Rewe verkauft werden. Betroffen sind folgende Artikel:

Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen mit den Chargen-Nr. 97812 und 97813 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019

„ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung, mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und 20.11.2019, Artikel-EAN 43 888 4022 2728, Veterinärkontrollnr. DE - NI 10138

Laut Hersteller kann nicht ausgeschlossen werden, dass die betroffenen Packungen mikrobiell verunreinigt sind. "Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird dringend abgeraten", so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Grund fur den vorsorglichen Ruckruf sei ein positiver Befund bei Listeria monocytogenes, der im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung festgestellt worden sei. Das Unternehmen habe umgehend reagiert und die betroffenen Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Kunden können die Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises in den Filialen zurückgeben.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten der genannten Artikel und andere Produkte der Marken Gut Bartenhof (Norma) und "ja!" (Rewe) sind laut Hersteller nicht betroffen. Fleisch-Krone hat eine Telefonnummer für Verbraucherfragen eingerichtet: 05434/9460-266 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr).

Der Hersteller klärt in seiner Pressemitteilung über die Gefahren von Listerien auf:"Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.

Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere, die dieses Lebensmittel gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und sich beraten lassen. Für andere Personen ohne Symptome ist dies nicht sinnvoll."

Rückruf vom 31.10.2019: Glassplitter in Käse

Derzeit wird Käse zurückgerufen: Die "Gerald Bartke GmbH" hat deshalb eine Produktwarnung veröffentlicht. Der Käse "Cheddar medium" kann zur gesundheitlichen Gefahr für Verbraucher werden. Laut dem Hersteller wurden in der Produktverpackung Glassplitter gefunden. Deshalb werden Verbraucher davor gewarnt, den Käse zu essen. "Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen", heißt es auf produktwarnung.eu.