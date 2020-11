Deutschlandweit werden täglich die verschiedensten Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Oftmals geraten während der Produktion Fremdkörper wie, Glas, Holz oder Metall in die Nahrungsmittel und gefährden die Gesundheit der Konsumenten:

Bisweilen werden Bakterien in verschiedenen Lebensmitteln festgestellt, mitunter sorgen auch defekte Verpackungen für Gefahr. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe und Produktwarnungen in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Update vom 19.11.2020, 11.30 Uhr: Süßigkeit von Penny zurückgerufen - Gefahr für Allergiker

Der Hersteller Aldente GmbH ruft aktuell Süßwaren zurück, die Nüsse enthalten können. Betroffen ist das Produkt "Ruby Pearls mit kandierten Kirschen" von der Marke Best Moments - kandierte Kirschen mit einem kakaohaltigen Überzug.

Im Rahmen einer internen Kontrolle wurde allerdings festgestellt, dass in einer Charge vereinzelt Haselnüsse anstatt Kirschen in den Packungen enthalten sind. Das Produkt kann also nicht deklarierte Haselnüsse enthalten, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung erklärte.

Für Menschen mit einer Haselnuss-Allergie besteht ein mögliches Gesundheitsrisiko, wer Haselnüsse verträgt, kann die Süßigkeit ohne Bedenken essen.

Vom Rückruf betroffen ist die Charge mit der Losnummer L20300 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.11.2021. Es handelt sich um eine 120-Gramm-Packung, andere Chargen der "Ruby Pearls" sind nicht betroffen. Der Artikel wird von der Supermarkt-Kette Penny in mehreren Bundesländern - darunter auch Bayern - verkauft und kann dort entsprechend zurückgegeben werden.

Für weitere Fragen hat die Aldente GmbH eine Verbaucher-Hotline eingerichtet, die telefonisch unter der Nummer 02921/96986-42 oder per E-Mail unter info@aldente-soest.de zu erreichen ist.

Update vom 18.11.2020, 16:30: Hersteller ruft Grießpudding wegen Bakterien zurück

Die Firma "Landliebe Molkereiprodukte GmbH" ruft aktuell drei beliebte Grießpuddings zurück. Bei den Produkten handelt es sich um: Landliebe Grießpudding Traditionell, Landliebe Grießpudding Zimt und Landliebe Sahne Pudding Schokolade im 4 x 125g Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.12.2020.

Der Hersteller stellte fest, dass diese Produkte eine mikrobiologische Beeinträchtigung beinhalten. Da eine Gesundheitsbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann, sollten die Produkte nicht verzehrt werden. Andere Chargen und Artikel sind aber nicht betroffen. Verbraucheranfragen beantwortet das Landliebe Verbraucherservice Team unter der E-Mail Adresse kundenservice@frieslandcampina.com.

Update vom 18.11.2020, 15.30: Vorsicht, Gewürzmischung kann Desinfektionsmittel enthalten

Die Avocado Gewürzmischung "Senfonie Premium Gewürzwelt Avocado" mit der Losnummer L20244J von der Firma "Altenburg Senf & Feinkost GmbH & Co. KG" wird zurückgerufen, da die dort enthaltenen Sesam-Samen möglicherweise mit Ethylenoxid belastet sind. Ethylenoxid ist ein farbloses, hochentzündliches Gas mit süßlichem Geruch. Es wird häufig zur Desinfektion von Nahrungsmitteln, Textilfasern oder medizinischen Geräten verwendet.

Die Aufnahme von Ethylenoxid erfolgt hauptsächlich über die Atemwege und die Haut. Bei Hautkontakt sind Reizsymptome und lokale Erfrierungen als Merkmale der akuten Toxizität möglich. In sehr hohen Konzentrationen ist auch eine narkotisierende bis letale Wirkung durch Ersticken wahrscheinlich. Das besonders Gefährliche: Bei längerer Exposition mit dem Gas kann es krebserregend wirken und Leukämie auslösen.

Das Produkt wurde über den Onlineshop vertrieben und die verkaufte Menge umfasst insgesamt 197 Gläser. Die Gläser können in Senfläden, auch ohne Vorlage des Kassenbons, umgetauscht werden. Sie können die Ware aber auch per Post zurückschicken. Hierfür senden Sie eine E-Mail an info@send.de mit einem Foto des Produkts und der Losnummer, sowie Ihrer vollständigen Anschrift. Gläser mit einer anderen Nummer können bedenkenlos verzehrt werden. Auch alle anderen Produkte können problemlos verwendet werden.

Update vom 11.11.2020, 17.30: Rewe ruft Eiscreme zurück - Inhalt passt nicht zum Becher

Rewe ruft aktuell Escreme vom Hersteller Eisbär Eis zurück. Betroffen ist das Produkt "Rewe Beste Wahl Caramel Coconut 500 ml" in den Chargen LEE9205 mit dem Mindeshaltbarketisdatum 01/21.

Grund für den Rückruf ist, dass es bei der Charge zu einer Verwechslung gekommen ist. Anstatt der "Karamelleiscreme und Eiscreme mit Kokosmilch mit 4% Fettglasurstückchen und 14% Karamellkern", die eigentlich im Becher zu finden sein sollte, ist nun Vanilleeiscreme mit Plätzchenteigstückchen darin.

Diese Sorte enthält Gluten und kann bei Menschen mit einer entsprechenden Unverträglichkeit Durchfall oder Übelkeit auslösen. Wer keine Gluten-Unverträglichkeit hat, kann das Eis trotzdem verzehren, so der Hersteller in einer Pressemitteilung.

Kunden können das entsprechende Eis in den Markt zurückbringen und bekommen, auch ohne Kassenbon, den Kaufpreis erstattet.

Update vom 03.11.2020, 10.10 Uhr: Hersteller ruft Lidl-Salat wegen Pflanzenschutzmittel zurück

Der Fertigsalate-Fabrikant Homann ruft ein als Aktionsartikel bei Lidl verkauftes Produkt zurück. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagmorgen (3. November 2020).

Demnach könnten beim "Chicken Teriyaki Style Salat" die in geringen Mengen enthaltenen Sesamsamen Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten. Dieses werde als gesundheitsschädlich eingestuft, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dissen bei Osnabrück mit. Der Salat wurde ab dem 19. Oktober in Filialen von Lidl verkauft.

Verbraucher sollten die Produkte vorsichtshalber nicht verzehren, sondern bei Lidl zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Update vom 29.10.2020, 07.10: Vorsicht, Kolibakterien - Käse-Rückruf bei Lidl

Der Hersteller Jermi Käsewerk GmbH ruft einen französischen Rohmilch-Weichkäse wegen des Verdachts auf gesundheitsschädigende Bakterien zurück. Betroffen sei der "Meine Käserei Brie de Nangis" in der 100 Gramm Verpackung, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de am Mittwochabend (28. Oktober 2020) mit.

Das Produkt wurde bei Lidl vertrieben. Betroffen seien Exemplare mit dem Haltbarkeitsdatum 27. Oktober 2020 und den Losnummern 394 und 395 mit den Identitätskennzeichen DE BW 331 EG. Der Grund seien Kolibakterien. Diese können zu teils fieberhaften Magen-Darm-Störungen und Nierenkomplikationen führen.

Update vom 13.10.2020, 20:45 Uhr: Vorsicht, Verletzungsgefahr: Metallteile im Joghurt

Ehrmann ruft die Sorte Himbeer des Fruchtjoghurts Almighurt zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Metallteile im Joghurt enthalten sind. Betroffen sind ausschließlich 150-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.10.2020. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend (13. Oktober 2020) in einer Pressemitteilung mit.

Die relevante Charge wird ausschließlich bei Lidl, Aldi und Penny vertrieben und wird derzeit aus dem Verkauf genommen. Die betroffene Joghurtsorte Himbeere kann in allen der obengenannten Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

