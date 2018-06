Riesenskandal um Amazon: Online-Riese vernichtet massenweise Neuware

Umweltministerium zu Amazon: "Verbraucher werden das nicht akzeptieren"







Amazon-Stellungnahme: Um Schadensbegrenzung bemüht





Systematische Vernichtung: Waren werden mit "Destroy" gekennzeichnet







Amazon-Skandal: Die Nutzer sind empört





Wir haben Amazon um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten, bislang aber keine Rückmeldung erhalten. Wir halten Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden.

Amazon sieht sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Laut Berichten des ZDF-Magazins "Frontal 21" und der "Wirtschaftswoche" vernichtet der Online-Händler in seinen deutschen Logistiklagern Neuware und funktionsfähige Retouren im großen Stil. Die Rede ist von Produkten mit einem Wert von Zehntausenden Euro, darunter Handys und Tablets, weiße Ware (also zum Beispiel Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränke), Möbel und Matratzen. Mehrere Angestellte berichten übereinstimmend, Amazon würde nicht nur defekte Retouren, sondern auch voll funktionsfähige zurückgeschickte Produkte und sogar nagelneue Ware zerstören. Amazon bestreitet die Vorwürfe nicht. Das Bundesumweltministerium spricht von einem "riesengroßen Skandal" und fordert eine Aufklärung der Vorwürfe."Das ist ein riesengroßer Skandal, denn wir verbrauchen auf diese Weise Ressourcen mit allen Problemen insgesamt auf der Welt", so Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. "Ein solches Vorgehen passt einfach nicht in diese Zeit. Ich bin überzeugt, dass viele Verbraucher von einem solchen Verhalten schockiert sind und es auch nicht akzeptieren werden." Klaus Töpfer, Bundesumweltminister a.D., bezeichnet Amazons Vorgehen als "unverantwortlich". Greenpeace-Expertin Kirsten Brodde fordert Konsequenzen aus dem Skandal: "Wir brauchen ein gesetzliches Verschwendungs- und Vernichtungsverbot für neuwertige und gebrauchsfähige Ware."Amazon sieht sich in die Defensive gedrängt und ist um Schadensbegrenzung bemüht: Man arbeite täglich an der Optimierung von Prozessen, um so wenig Produkte wie möglich entsorgen zu müssen. Wenn Produkte nicht verkauft, weiterverkauft oder gespendet werden könnten, arbeite Amazon mit Aufkäufern von Restbeständen zusammen, die diese Waren weiterverwendeten. Nicht zu vergessen: Amazons "Warehouse"-Deals, wo gebrauchte und retournierte Waren zu vergünstigten Preisen angeboten werden. Wie es trotz dieser Maßnahmen zur Vernichtung von (Neu-)Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro kommen kann, erklärte Amazon nicht. Mit der bislang vorliegenden Stellungnahme dürfte Amazon nicht davonkommen - das Umweltministerium fordert Aufklärung.Dafür, dass die Zerstörung der funktionierenden Retouren und Neuwaren keine einmalige Angelegenheit war, sondern in den Logistiklagern an der Tagesordnung ist, spricht Amazons interne Kennzeichnung der zu vernichtenden Waren. Diese werden mit der Versandmethode "Destroy" ("zerstören") ausgezeichnet. Die systematische Vernichtung betreibt Amazon offenbar nicht nur mit eigenen Waren, sondern auch mit den Produkten externer Anbieter auf dem Amazon Marketplace, die den "Versand durch Amazon" nutzen. In Amazons Angebotsübersicht heißt es hierzu: "Sie können Ihren Lagerbestand auf Wunsch von uns entsorgen lassen". Laut "Frontal 21" zeigen interne Dokumente, dass der Service offenbar rege genutzt wird. Auf entsprechenden, dem Magazin vorliegenden Produktlisten tauchen beispielsweise "Kinderturnschuhe, Kopfhörer sowie Hunderte weitere Artikel auf - für einen einzigen Tag, in einem einzigen Lager." Alle seien intern mit der Versandmethode "Destroy" gekennzeichnet worden.Die Empörung über Amazons Verhalten ist groß, auf Twitter lassen die Nutzer Dampf ab. "Hier muss man konsequent sein. Amazon ist nicht der einzige Onlinehändler. Außerdem sollte man lieber kleine Geschäfte vor Ort unterstützen und keine weltweiten Konzerne!", schreibt beispielsweise Nutzer SunBeamJimm. "Prime Abo ist gekündigt! Bei so einem Unternehmen will ich nicht länger einkaufen! Account wird gelöscht!" Auch auf Facebook machen viele User ihrem Ärger Luft - über die "Unverantwortlichkeit" von Amazon, den "Turbokapitalismus" und die "perverse Wohlstandsgesellschaft". Während früher ein Fachmann defekte Ware repariert habe, werde sie heute vernichtet, schreibt ein Facebook-Nutzer.