REWE-Rückruf: Warnung vor Metallteilen in Röstzwiebeln

Rückruf 27.09.2019: Lidl ruft Espressomaschinen zurück - Stromschlaggefahr

Die Firma Kompernaß Handelsgesellschaft mbH warnt vor der Verwendung der Espressomaschine "SEMS 1100 A1" der Marke "Silvercrest". Verkauft wurden die Geräte seit dem 16.5.2019 bei Lidl. Betroffen sind Maschinen mit der Internationalen Artikelnummer (IAN) 313486. (siehe Typenschild auf der Unterseite des Artikels). Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Grund sein ein Fertigungsfehler bei einzelnen Geräten.

Die Espressomaschinen können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, weist Lidl in einer Pressemitteilung mit. Andere Artikel der Marke "Silvercrest" seien laut Mitteilung nicht betroffen. Die Kompernaß Handelsgesellschaft mbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeit.

Rückruf 25.09.2019: Alkohol in alkoholfreiem Bier der Oberpfälzer Brauerei Lammsbräu

Die Brauerei Lammsbräu in Neumarkt in der Oberpfalz hat wegen einer technischen Panne Bio-Bier mit dem Etikett "alkoholfrei" beklebt, obwohl 4,7 Prozent Alkohol in der Flasche war. Die Firma veröffentlichte am Mittwoch eine Lebensmittelwarnung, damit niemand unwissentlich Alkohol trinkt. Betroffen seien "einzelne Flaschen" der Linie "Neumarkter Lammsbräu Zzzisch Bio - Edelpils". Die Charge, um die es geht, habe das Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.20 (EAN 40 12852 001056). Auf einigen klebe das falsche Bauchetikett, welches eigentlich zur Sorte "Neumarkter Lammsbräu Alkoholfrei" gehört. Andere Chargen seien nicht betroffen.

"Wir haben vorsorglich alle in den Lägern befindliche Flaschen der kompletten Charge mit Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2020 sperren lassen", teilt das Unternehmen mit. Auch den betroffenen Handel habe man informiert und aufgefordert, die entsprechenden Flaschen an die Firma zurückzusenden.

Sollten bereits Flaschen gekauft worden sein, dürfen diese auch ohne Kassenzettel bei den Händer abgegeben werden.

Rückruf 24.09.2019: Ford-Rückruf - 100.000 Autos mehrerer Modelle zurückgerufen

Ford muss in Deutschland rund 100.000 Fahrzeuge der Modelle Galaxy, S-Max und Mondeo in die Werkstätten rufen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) besteht die Gefahr eines Motorbrands durch ausgetretene Batteriesäure. Als Abhilfe sei der Einbau eines Zwischenkabelstrangs mit Sicherung vorgesehen. Weltweit sind demnach knapp 322.000 Fahrzeuge betroffen. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" berichtet.

Batteriesäure tritt aus

Nach Angaben eines Ford-Sprechers könnte ausgetretene Batteriesäure um den Batterie-Minuspol dazu führen, dass der Sensor des Batterie-Überwachungssystems ausfalle. In der Folge könnten sich die Materialien in diesem Bereich so stark erwärmen, dass sie sich entzünden. Das könne möglicherweise auch bei geparkten und unbeaufsichtigten Autos passieren. Betroffen seien Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum vom 13. Februar 2014 bis 11. Februar 2019 aus dem Werk Valencia in Spanien.

In Deutschland seien in einer ersten Tranche rund 52.400 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Ihre Halter würden derzeit von Ford angeschrieben und aufgefordert, sich kurzfristig mit ihrem Ford-Händler wegen der Vereinbarung eines Reparatur-Termins in Verbindung zu setzen. In einer zweiten Tranche geht es in Deutschland um weitere knapp 48.500 Fahrzeuge. Ihre Besitzer würden in Abstimmung mit dem KBA "zeitnah, aber zeitversetzt" angeschrieben.

Rückruf 20.09.2019: Lidl-Rückruf - Ariel-Waschmittel mikrobiologisch belastet

Rückruf bei Lidl: Der Hersteller "Procter & Gamble" ruft das Produkt "Ariel Color Flüssigwaschmittel" zurück. Grund dafür ist, dass die Kontrollen des Herstellers ergeben haben, dass das Waschmittel mikrobiologisch belastet sein könnte. Betroffen ist die Chargennummer 92540303R0. Die Charge besteht aus zwei Flaschen mit jeweils 65 Waschladungen. Verkauft wurde das Waschmittel ausschließlich in Filialen von Lidl. Über die Schwere der Gefahr, die von der mikrobiologischen Belastung ausgeht, machte "P&G" keine Angaben.

Folgendes Produkt ist betroffen:

Hersteller: Procter & Gamble

Produkt: Ariel Color Flüssigwaschmittel

Chargennummer: 92540303R

Verkauft wurde das Produkt seit dem 16. September 2019 ausschließlich in den Filialen von Lidl, die sich in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern befinden.