Berlin vor 47 Minuten

"Mobile Arbeit Gesetz"

Recht auf Homeoffice soll kommen: So viel Tage "Heimarbeit" will Arbeitsminister Heil

Jetzt also sollen Arbeitnehmer ein Recht darauf bekommen: In der Corona-Krise haben viele das Homeoffice von sich entdeckt. Arbeitsminister Hubertus Heil will eine feste Anzahl Tage - und genau die stößt auf Kritik.