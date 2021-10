Berlin/München vor 39 Minuten

Inflation

Preisschock im Supermarkt droht: Nudeln, Pizza und Waschmittel bald bis zu 25 Prozent teurer?

Auf Supermarkt-Kunden in Deutschland kommt ein Preisschock zu. Mehrere Hersteller beliebter Produkte, darunter Nudeln, Pizza und Kaffee, wollen ihre Preise teils deutlich anheben. Auch in anderen Bereichen müssen die Verbaucher laut Ifo-Wirtschaftsinstitut immer tiefer in die Tasche greifen. Wegen Lieferengpässen würde sogar manches Weihnachtgeschenk teurer werden als gewohnt.