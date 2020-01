Edeka gegen Coca Cola - Preiskampf hat Auswirkungen auf Sortiment

Deutsche Händler gehen gegen die Preispolitik vom amerikanischen Hersteller Coca-Cola vor. Das berichtet Focus-Online unter Berufung auf die "Lebensmittelzeitung". So haben laut dem Magazin mehrere Edeka-Regionen ihren Kaufleuten einen Bestellstopp in unterschiedlichem Umfang empfohlen.

Edeka nimmt Coca-Cola-Produkte aus Sortiment

Grund dafür sei die Preis- und Rabattpolitik des amerikanischen Brausewasserherstellers. Edeka Nord legt ihren Märkten einen Verzicht auf rund 120 Artikel nahe. Darunter sind unter anderem folgende Produkte:

- 1,5-Liter-Einwegflasche Coke Zero

- die übliche 0,33-Liter-Dose

- Vio-Artikel und Monster-Produkte