Penny-Rückruf: Gorgonzola-Gefahr durch Listerien - Durchfall und Erbrechen droht

Supermarkt-Kunden, die diese Produkte der Firma Willms Weißwasser GmbH & Co. KG gekauft haben, sollen sie nicht essen, warnt das Unternehmen. Die Wurst kann in den Supermärkten zurückgegeben werden (auch ohne Kassenbon). Betroffene erhalten den Kaufpreis zurück.

Für Rückfragen hat das Unternehmen eine Service-Hotline eingerichtet: Telefon 03576 / 2822-13 . Alternativ können die Verbraucher eine E-Mail an willms@willms-weisswasser.de schicken.

Aktuell werden Dutzende andere Wurstprodukte eines Herstellers aus Norddeutschland zurückgerufen: Darin wurden Listerien entdeckt.