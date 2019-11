Paket-Revolution? Amazon testet gebündelte Lieferung in Deutschland

Amazon testet neues Auslieferungsmodell in Deutschland. Bestellungen sollen gebündelt zugestellt werden. Der Internethändler Amazon probiert in Deutschland eine neue Versandoption aus. Dabei sollen die Sendungen mehrere Tage gebündelt und an einem vom Kunden gewählten Termin zugestellt werden, wie die WirtschaftsWoche berichtet.

Amazon-Tag: Onlinehändler startet Paket-Revolution - zumindest testweise

"Wir testen unterschiedliche Programme, die es Prime-Mitgliedern ermöglichen, die Zustellungszeit zu steuern", erklärte Amazon dazu am Freitag (15. November 2019). Laut Deutscher Presse-Agentur handelt es sich dabei allerdings um einen Test mit einer sehr begrenzten Zahl von Kunden.