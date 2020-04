Ölpreis: Historischer Absturz in den USA - ADAC äußert sich zu Auswirkungen in Deutschland

In der Coronakrise steht die Welt Kopf: Durch Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren liegen große Teile der Wirtschaft lahm, es wird weniger produziert und zudem noch weniger Auto gefahren. Das hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Alltag, sondern auch an der weltweiten Börse: Am Montagabend ist der Preis für ein Barrel Öl der amerikanischen Sorte WTI erstmals in seiner Geschichte ins Minus gerutscht.

Um mehr als 58 Doller brach der Preis ein: Minus 40,32 Dollar kostete ein Barrel (159 Liter) am Tiefpunkt. Verkäufer mussten also Käufer bezahlen - Käufer bekommen Öl und Geld. Völlig unglaublich, aber die Situation könnte sich noch zuspitzen.

Öl-Tanker werden bereits als Lagerplatz verwendet

Der aktuelle Einbruch des Preises betrifft die Terminkontrakte für die Öllieferung im Mai. Gründe hierfür ist einerseits die stark gesunkene Nachfrage mit viel zu hohem Angebot, sowie der mangelnde Lagerplatz. Laut ARD Börsen Berichten werden in ein bis zwei Monaten die Lagertanks weltweit an ihre Grenzen gefüllt sein. Denn bereits jetzt werden sogar Ölfrachter als schwimmende Lager eingesetzt, berichtet die Bild Zeitung. Auch die US-Vorräte seien auf dem höchsten Stand seit rund drei Jahren. Aktuell wird dieser auf 500.000 Barrel geschätzt, was einem Zuwachs von 20 Prozent entspricht.

Dass der Preis gerade jetzt so eingebrochen ist erklärt die ARD damit, dass heute der Stichtag für die Terminkontrakte im Mai ist, weshalb spekulative Händler unbedingt die Öl-Vorräte verkaufen wollten - selbst mit großem Verlust - denn ansonsten droht ihnen die Lieferung des Öls. Bereits am Dienstagmorgen (21.04.) stieg der Preis der Sorte WTI jedoch schon wieder auf 1,10 Dollar pro Barrel. Damit gilt zunächst einmal Entwarnung.

Der historische Ölpreisabsturz in den USA wirkt sich aber voraussichtlich nicht an deutschen Zapfsäulen aus. Die betroffene, in den USA relevante Ölsorte WTI sei „nicht entscheidend für den deutschen Markt“, sagte ein Sprecher des ADAC am Dienstag. Hierzulande komme es vielmehr auf die Nordseesorte Brent an. Deren Preis liege derzeit „oberhalb des Tiefs von Ende März“. Auch der Mineralölwirtschaftsverband MWV verwies auf Brent als für Europa entscheidende Sorte.

ADAC: Ölpreisabsturz hat wohl keine Auswirkungen in Europa

Zu den Spritpreisen lagen zunächst noch keine Vergleichszahlen für Dienstag vor, da hier typischerweise ein bundesweiter Tagesdurchschnittswert ermittelt wird. Dieser hat allerdings bereits eine kräftige Talfahrt hinter sich: Am 1. Januar lag er laut MWV noch bei 1,431 Euro je Liter für Benzin der Sorte E10 und 1,323 Euro für Diesel. Am Montag waren es nur noch 1,161 beziehungsweise 1,079. Das sind zwar Jahrestiefststände, doch liegen sie nur minimal unter beziehungsweise gleichauf mit den Vortagen. Der ADAC ermittelte für Montag minimal abweichende Preise von 1,163 Euro bei E10 und 1,082 bei Diesel und einen leichten Anstieg seit Samstag.

Die aktuellen Preise seien „angemessen“, hieß es vom ADAC. Der MWV betonte, die gesunkenen Ölpreise seien an die Verbraucher weitergegeben worden. Der Preis an der Zapfsäule hänge zudem auch von anderen Kosten als dem Ölpreis ab: Alleine Steuern machten bei Benzin 72 und bei Diesel 60 Prozent aus.