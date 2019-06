Obst und Gemüse im Preisvergleich: Ist es bei Aldi, Lidl, Edeka, Rewe oder Kaufland am günstigsten?

Obst und Gemüse im Preisvergleich: In welchem Supermarkt beziehungsweise Discounter kaufen Sie frische Ware am günstigsten ein? Um diese Frage zu beantworten, sind wir in die Obst- und Gemüseabteilungen der Discounter Aldi und Lidl sowie der Supermärkte Kaufland, Rewe und Edeka gegangen und haben einen Preisvergleich angestellt.

Auch interessant: Bio-Produkte im Preisvergleich - in diesem Supermarkt ist Bio am günstigsten

Gemüse: Der Supermarkt-Preisvergleich

Für unseren Vergleich haben wir einen Warenkorb aus diversen Gemüsesorten zusammengestellt.

Wir haben folgende Produkte sowohl bei Aldi und Lidl als auch bei Kaufland, Rewe und Edeka eingekauft:

Cherry-Tomaten

Gurken

Champignons braun

Paprika

Lauch

Blumenkohl

Zwiebeln

Karotten

Brokkoli

Kartoffeln

Eisbergsalat

Das Ergebnis des Preisvergleichs wollen wir direkt einmal vorweg nehmen: Unser genannter Einkaufskorb war bei Edeka mit 16,62 Euro am teuersten. Gefolgt von Kaufland, wo wir für die 11 Produkte 15,90 Euro gezahlt haben. Auf Platz drei liegt Rewe mit 14,13 Euro und auf Platz zwei Aldi mit 13,24 Euro für den gesamten Einkauf. Am günstigsten haben wir bei Lidl eingekauft. Hier haben wir für unseren Warenkorb voll mit Gemüse nur 13,12 Euro gezahlt.

Welche Artikel fallen besonders auf?

Betrachtet man das Ergebnis des Vergleichs, so fällt direkt auf, dass die Supermärkte im Vergleich zu den Discountern bei Gemüse erheblich teurer sind. So besteht zwischen unserem teuersten Einkauf bei Edeka und unserem günstigsten Warenkorb bei Lidl ein preislicher Unterschied von 3,50 Euro.

Schaut man sich die Preise der Artikel im einzelnen an, sieht man, dass man beispielsweise in einem Supermarkt wie Kaufland oder Edeka für eine Gurke zwischen 79 und 99 Cent pro Stück bezahlt. Zum Vergleich: Eine Gurke kostet bei den Discountern in unserem Test nur zwischen 39 und 45 Cent.

Des weiteren fällt auf, dass sich die Preise für das Kilo Paprika zumindest bei Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland zwischen 2,50 Euro und 2,99 Euro bewegen. Der Verlierer unsers Preisvergleichs fällt hier besonders aus der Reihe: Bei Edeka zahlt man für das Kilo Paprika ganze 3,58 Euro.

Interessant für unseren Vergleich ist auch, wie sich der Kilopreis von Kartoffeln in den Discountern sowie den Supermärkten verhält. Auch hier lässt sich sofort ein deutlicher Unterschied zwischen unserem Testsieger und dem Verlierer unseres Vergleichs feststellen. Während man bei Aldi für das Kilo Kartoffeln 1,30 Euro zahlt, kostet dieses bei Edeka fast 50 Cent mehr, nämlich 1,75 Euro.

Interessant ist ebenfalls, dass der Supermarkt Kaufland zumindest hier auf Platz zwei liegt. Mit 92 Cent für das Kilo Kartoffeln ist Dieser hier deutlich günstiger als Lidl mit 1,20 Euro und Rewe mit 1,16 Euro pro Kilo Kartoffeln.

Abschließend ist es noch wichtig zu betrachten, dass unser Testsieger Lidl zwar nicht durch die Bank am günstigsten war, jedoch 6 von 11 Produkten hier, im Vergleich zu den anderen Discountern und Supermärkten, für den niedrigsten Preis verkauft wurden.

Obst: Der Supermarkt-Preisvergleich

Für unseren Obst-Preisvergleich zwischen Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edekahaben wir ebenfalls einen Einkaufskorb mit unterschiedlichen Sorten Obst zusammengestellt. Folgende Produkte haben wir in allen Märkten eingekauft:

Äpfel

Birne

Bananen

Erdbeeren

Trauben

Ananas

Mango

Heidelbeeren

Orangen

Pfirsiche

Melonen

Das Ergebnis sieht wie folgt aus: Am teuersten haben wir bei Kaufland für 28,29 Euro eingekauft. Im Mittelfeld liegen Rewe mit 26,47 Euro und Aldi mit 26,36 Euro. Platz zwei belegt Edeka, wo wir 24,87 Euro für die 11 Produkte gezahlt haben. Auf Platz eins liegt, wie auch im Gemüse-Preisvergleich, Lidl. Hier haben wir mit 23,11 Euro am wenigsten für unseren Warenkorb ausgegeben.

Diese Produkte fallen besonders auf

Im Einzelnen betrachtet tanzt der Verlierer unseres Vergleichs, Kaufland, bei einigen Produkten mit seinen deutlich teureren Preisen aus der Reihe.

Beispielsweise kostet das Kilo Bananen bei Aldi und Lidl sowie bei Rewe und Edeka konstant 99 Cent. Bei Kaufland jedoch liegt der Preis für das Kilo Bananen bei 1,59 Euro. Hier können wir einen deutlichen preislichen Unterschied von 60 Cent verzeichnen.

Ebenfalls bei den Trauben ist Kaufland zusammen mit Rewe mit 1,79 Euro am teuersten. Im Vergleich kostet die 500 Gramm Schale Trauben bei Aldi, Lidl und Edeka zwischen 1,49 Euro und 1,75 Euro. Ähnlich verhält es sich auch bei den Preisen für Orangen. Während man bei Kaufland 1,15 Euro pro Kilo zahlt liegt der Preis bei Aldi, Lidl, Rewe und Edeka gerade einmal zwischen 95 Cent und einem Euro.

Interessant zu betrachten ist auch, dass sich der Kilopreis für Mango zwischen Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka deutlich unterscheidet. Während man bei Kaufland für das Kilo Mango ganze 2,23 Euro zahlt, kostet dieses bei Edeka aktuell nur einen Euro. Dazwischen bewegen sich Rewe mit 1,99 Euro, Aldi mit 1,89 Euro und Lidl mir 1,29 Euro pro Kilo.

Alles in allem lässt sich deutlich erkennen, dass der Verlierer Kaufland bei fast allen Produkten unseres Warenkorbes, nämlich bei neun von den betrachteten elf Obstsorten, die teuersten Preise abruft. Unser Gewinner Lidl ist generell zwar nicht bei allen Produkten am günstigsten, er kann jedoch bei immerhin sechs von elf Produkten, sowie im Gesamtpreis, den niedrigsten Preis vorweisen.

Fazit: Sieger und Verlierer im Obst- und Gemüse-Preisvergleich

Für unseren kompletten Warenkorb, wie beschrieben bestehend aus einem Gemüse-Korb und einem Obst-Korb, ergibt sich unterm Strich eine beachtliche Preisspanne.