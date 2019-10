Nur knapp 200 Euro: Aldi bringt Thermomix-Klon auf den Markt - lohnt sich das Schnäppchen?

Pürieren, Mixen, Zerkleinern, Karamellisieren - was kann dieser Thermomix eigentlich nicht? Genau durch diese Vielfalt hat sich der Thermomix von Vorwerk zu einem beliebten Hilfsmittel in der Küche gemausert. Für die Funktionen wird in den meisten Fällen aber auch ein stolzer Preis verlangt: Bis zu 1400 Euro kann das Gerät kosten.

Unglaubliche Preise bei Aldi Süd und Aldi Nord: Nur 199 Euro für den Thermomix-Klon

Ab heute, dem 21. Oktober 2019, wird ein Thermomix-Klon bei Aldi Nord und Aldi Süd zum erstaunlichen Preis von 199 Euro verkauft. Es stellt sich jedoch die Frage, bei einem Preisunterschied zum Original von fast 1200 Euro, ob und wie sehr die Qualität und Funktionalität des Geräts eingeschränkt ist.

Schon vor einigen Monaten brachte der Supermarkt-Konkurrent Lidl eine eigene Version des Thermomix auf den Markt und konnte vor allem bei der Sicherheit des Geräts nicht punkten. Hackern fiel es leicht, die Sicherheitsbarrieren der Software zu durchdringen und das Display sowie eingebaute Mikrofone des Thermomix für sich zu nutzen.