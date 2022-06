Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am Donnerstagvormittag (23. Juni 2022) die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrufen. Um 10 Uhr will Habeck vor die Presse treten. Als Thema kündigte das Ministerium "Energie und Versorgungssicherheit" an.

Laut dem Plan liegt bei der Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen.

Bundesregierung will Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrufen

Die Ausrufung steht im Zusammenhang mit der starken Drosselung der russischen Gaslieferungen seit vergangener Woche. Die Frühwarnstufe als erste Stufe des Plans hatte Habeck Ende März ausgerufen.

Versorgungsunternehmen sollen am Donnerstag aber noch keine Möglichkeit erhalten, ihre Gaspreise nach dem Energiesicherungsgesetz zu erhöhen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Dies ist gesetzlich seit dem 21. Mai möglich.

Zwei Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: Zum einen müssen Alarmstufe oder Notfallstufe im Notfallplan Gas ausgerufen worden sein. Zum anderen muss die Bundesnetzagentur auf dieser Grundlage eine "erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland" festgestellt haben. Diese Feststellung muss im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Erst dann dürfen die Unternehmen die Preise auf ein "angemessenes Niveau" erhöhen.

Der Notfallplan Gas regelt das Vorgehen in Deutschland, wenn sich die Versorgungslage deutlich zu verschlechtern droht - oder wenn dies der Fall ist. Es gibt drei Stufen. Ende März hatte das Wirtschaftsministerium die erste Stufe ausgerufen.

Notfallplan Gas: Die drei Alarmstufen

1. Frühwarnstufe:

Laut dem Notfallplan für Gas von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird innerhalb der ersten Stufe ein Krisenteam zusammen gestellt, das aus Behörden und Energieversorgern besteht. Die Gasversorger sowie die Betreiber der Gasleitungen sind verpflichtete, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. In dieser Stufe greift der Staat jedoch nicht ein. Vielmehr ergreifen Gashändler und -lieferanten, Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber marktbasierte Maßnahmen, um die Gasversorgung aufrechtzuerhalten.

2. Alarmstufe:

In der sogenannten Alarmstufe kümmern sich ebenfalls noch die Marktakteure um eine Entspannung der Lage. Auch hier werden in Eigenregie Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Nutzung von Flexibilitäten auf der Beschaffungsseite, der

Rückgriff auf Gasspeicher, die Optimierung von Lastflüssen oder die Anforderung externer Regelenergie.

3. Notfallstufe:

Reichen die ergriffenen Maßnahmen der Frühwarn- sowie der Alarmstufe nicht aus, eine Verbesserung der Lage zu erzielen oder tritt sogar eine dauerhafte Verschlechterung der Versorgungssituation ein, kann die Bundesregierung per Verordnung die sogenannte Notfallstufe ausrufen. "In diesem Fall liegt eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der Versorgungslage vor", so der Notfallplan des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Ab diesem Punkt greif der Staat in den Markt ein. Somit wird die Bundesnetzagentur zum Bundeslastverteiler. Ihr obliegt in enger Abstimmung mit den Netzbetreibern die Verteilung von Gas. Bestimmte Verbrauchergruppen werden dabei gesetzlich besonders geschützt. Bedeutet: Diese werden möglichst bis zuletzt mit Gas versorgt. Zu diesen geschützten Verbrauchern gehören Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, und Gaskraftwerke, die zugleich auch der Wärmeversorgung von Haushalten dienen.

