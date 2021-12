Deutschland vor 19 Minuten

Höherer Stundenlohn

Gesetzlicher Mindestlohn steigt 2022: So viel mehr Geld gibt es dann für Arbeitnehmende

Aktuell liegt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland bei 9,60 Euro. Das soll sich ab 2022 ändern. Dann steigt der Stundenlohn für etliche Arbeitnehmende an. So viel mehr Geld gibt es im kommenden Jahr.