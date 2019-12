Neuer Luxus-Aldi: So haben Sie Aldi noch nie gesehen

Auch Weinfans kommen auf ihre Kosten: Das Weinregal in Holzoptik ist ein echter Blickfang. Nebenbei will Aldi sein Weinsortiment weiter ausbauen. Der Fokus der neuen Aldi-Filiale liegt ganz klar auf dem Frische-Aspekt. Aldi wolle damit dem Wunsch der Kunden nach frischen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln entgegenkommen, so das Unternehmen. Wie konsequent das Konzept an anderen Standorten künftig umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Laut Aldi wird gezielt optimiert und angepasst. "Wir schauen, was besonders gut ankommt und drehen an den Stellschrauben, um unsere Filialen noch attraktiver zu machen", sagt Schmidl in einer Pressemitteilung. Deutschlandweit verfügt Aldi Süd über 1890 Filialen.

Die neuesten Aldi-Filialen verwenden auch Technik und Einrichtungsgegenstände, die viele Kunden überraschen dürften: Obst und Gemüse werden in einem fünf Meter langen Kühlregal sowie in einem dreistufigen Regal in L-Form präsentiert. Frischfleisch und Fisch liegen in einem 8,75 Meter langen Kühlregal aus. Nach Informationen der Webseite Chip Online will Aldi Süd künftig auf klassische Tiefkühltheken verzichten. Stattdessen setze man auf große Kühlschränke mit Glastüren. So sollen Kunden leichter an die Ware kommen und Mitarbeiter die Flächen schneller auffüllen können.

Übrigens: Auch kostenloses WLAN bietet Aldi Süd seinen Kunden künftig in allen Filialen an.

Laut Informationen der "Lebensmittelzeitung" kämpft Aldi Süd indes mit explodierenden Kosten für die schicken neuen Filialen. Die Umsätze steigen insgesamt, die Gewinne aber nicht. Wie Aldi Süd dieses Problem mittelfristig in den Griff bekommen will, bleibt abzuwarten.