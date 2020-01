Bahnt sich ein neuer Dieselskandal an? Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt legen dies nahe. Am Dienstag (21. Januar 2020) wurden bundesweit Geschäftsräume des Automobilherstellers "Mitsubishi" sowie Werke von Automobilzulieferern in Deutschland durchsucht, darunter auch Unternehmen mit Standorten in Bayern. Der Verdacht: Gewerbsmäßiger Betrug - konkret: Betrug bei Dieselabgasverfahren.

Abgasmanipulationen: Hat der Autohersteller Mitsubishi bei Dieselmotoren getrickst?

Die Razzien in "Mitsubishi"-Geschäftsräumen fanden in folgenden Bundesländern statt:

Nordrhein-Westfalen (NRW)

Hessen

Niedersachsen

Bayern

Neben dem japanischen Autohersteller und einer Tochterfirma rücken auch Zulieferer in den Fokus der Ermittler. Einer davon ist "Continental": Der neben "Bosch" größte Hersteller von Abgasreinigungstechnik wird durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt als Zeuge geführt, wie die Wirtschaftswoche berichtet. Mehrere deutsche Werke von "Continental" waren Teil der Razzien - drei davon in Bayern. Dabei handelt es sich um zwei Werke in Regensburg und ein Werk im Kreis Freising, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegenüber inFranken.de bestätigt. Fränkische Standorte, wie beispielsweise in Nürnberg, wo sich drei Niederlassungen von "Continental" befinden, waren nicht betroffen.

Dieselskandal: Was ist der exakte Verdacht?