Neue Preisschilder bei Lidl: Digitale Welt schafft es an Supermarktregale

Die Preisschilder der Zukunft: Die Discounter-Kette Lidl testet erstmals digitale Preisschilder in ausgewählten Filialen. Der Sinn hinter der Neuerung: Entlastung für die Mitarbeiter und Kostensenkung für Papier und Druck. Wenn sich bei der Konkurrenz der Preis ändert, kann Lidl schneller darauf reagieren, als mit Papieretiketten.

Digitale Preisschilder: Zentrale übernimmt Steuerung

Wie chip.de berichtet, funkt die Zentrale relevante Daten wie Produktname, Menge, Preis, Packungseinheit und ob es sich um ein Aktionsangebot handelt, direkt in die Filiale. Mitarbeiter vor Ort sind mit diesen Abläufen dann nicht mehr beschäftigt.