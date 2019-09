Neuer Automat bei Media Markt: Taschen Sie Ihr altes Smartphone gegen einen Gutschein

Die Benutzung von Handys und Smartphones ist zeitlich begrenzt. Jedes Jahr kommen neue und bessere Modelle auf den Markt und die Verbraucher werden dazu aufgefordert, sich ein neueres, besseres Handy zu kaufen.

Doch sobald das neue Smartphone da ist, wird das alte Gerät nicht mehr gebraucht. Laut einer Statistik des Digitalverbandes bitkom soll es alleine in Deutschland 124 Millionen Handys geben, die unbenutzt in der Schublade verstauben.

Media Markt: Handys am Automaten zurückgegeben

Dabei kann man die alten Telefone oftmals für gutes Geld weiterverkaufen. Nicht nur private Käufer aus dem Internet sind bereit hohe Summe zu bezahlen, sondern neuerdings auch die Elektrohandelskette Media Markt. Seit Mittwoch (18. September 2019) stehen in mehreren Filialen Automaten, an denen alte Mobiltelefone eingetauscht werden können.

Die Automaten erinnern an einen Pfandautomaten aus dem Supermarkt. Und so funktioniert's: Sie schließen Ihr altes Gerät an die Maschine an, lassen es bewerten und erhalten im Gegenzug einen Einkaufsgutschein. "Unsere Preise passen sich an die Marktwerte an", sagt Eckhard Janeba, Europamanager des Automatenherstellers ecoATM. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Telefon defekt ist oder beispielsweise ein gebrochenes Display oder einen Wasserschaden hat. "Eine praktische und vor allem nachhaltige Alternative, um alte Mobiltelefone bequem zu entsorgen", wirbt Media Markt-Saturn-Managerin Sonja Moosburger bei der Vorstellung in München.