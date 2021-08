Frankfurt/Main vor 18 Minuten

Nach Kursrekorden an der Wall Street: Dax steigt

Auch am Dienstag ist es am deutschen Aktienmarkt mit den Kursen aufwärts gegangen. Der Leitindex Dax rückte im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 15.946 Punkte vor. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,03 Prozent im Plus bei 36.276 Zählern.