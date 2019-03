Die Firma hinter der Modekette Miller & Monroe ist zahlungsunfähig. Die Vidrea Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen hat am 1. März Insolvenz angemeldet, wie aus den Bekanntmachungen des Amtsgerichts Hechingen hervorgeht. (Az.: 10 IN 29/19) Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Jochen Sedlitz bestellt. Er war am Dienstag zunächst nicht für eine Bestätigung oder Stellungnahme zu erreichen.

Miller & Monroe insolvent: 15 Filialen in Franken betroffen

Das Unternehmen, das zum niederländischen Eigentümer Victory & Dreams Holding gehört, betreibt deutschlandweit rund 170 Filialen mit 1500 Mitarbeitern. Diese gehörten bis vor einem Jahr noch zum Standortnetz des Bekleidungshändlers Charles Vögele. In Franken ist Miller & Monroe an 15 Standorten, unter anderem in Fürth, Schweinfurt und Kulmbach vertreten.

Mutterfirma soll seit Monaten keine Miete gezahlt haben

Die Zeitschrift "Textilwirtschaft" hatte bereits im Januar über Lieferanten und Vermieter berichtet, die über die Zahlungsmoral von Vidrea klagten. Das Unternehmen wies die Vorwürfe damals zurück. Nach Informationen der "Wirtschaftswoche" soll Vidrea einzelnen Ladeninhabern seit Monaten keine Miete gezahlt haben.

Arbeitsplätze sollen erhalten werden - Löhne bis Juni sicher

Ein Sprecher der Eigentümergesellschaft bestätigte FashionUnited, dass die Filialen weiterhin geöffnet bleiben sollen. Wie der Vorstand den Mitarbeitern in einer E-Mail mitteilte, arbeite man daran, "möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten". Durch das Insolvenzgeld seien die Löhne bis Juni gesichert.

